Вшанування загиблих героїв російсько-української війни у Львові

На Львівщині запроваджують зупинку транспорту під час щоденної хвилини мовчання у пам’ять за загиблими героями російсько-української війни. Відповідне рішення у п’ятницю, 14 лютого, ухвалила Рада оборони області. Воно стосується усіх транспортних засобів, окрім екстрених служб.

Як повідомив голова ЛОВА Максим Козицький, щоранку о 9:00 поліцейські нагадуватимуть водіям про необхідність зупинки. Усі транспортні засоби в населених пунктах призупинятимуть рух на хвилину, за винятком автомобілів екстрених служб.

«Така ініціатива є важливою частиною вшанування пам’яті загиблих у війні. Загальнонаціональну хвилину мовчання в Україні запровадив Президент Володимир Зеленський у березні 2022 року. На Львівщині зупинку транспорту під час хвилини мовчання популяризувала громадська ініціатива «Вшануй», ідейною натхненницею якої була полегла Героїня, госпітальєрка і журналістка Ірина Цибух», – зауважив Максим Козицький.

На думку голови ЛОВА, хвилина мовчання о 09:00 має стати щоденною традицією нашої вдячності й пам’яті перед загиблими. Він також нагадав, що 20 лютого – день вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні та 24 лютого – третя річниця повномасштабного вторгнення.