У Львові активісти влаштовують акції задля популяризації хвилини мовчання
Новини Львова від ZAXID.NET за 13 лютого
0 0
У четвер, 13 лютого, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Клопотав про розмови з татом і окрему камеру. У Львові відбулось чергове засідання у справі 18-річного Вячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон.
- Сміттєвози не можуть під'їхати до контейнерних майданчиків через приватні автівки.
- «Люта донація». На площі Ринок влаштували перший цьогоріч забір у мобільному центрі крові.
- Віддайте шану тим, хто віддав життя за країну. Львів'ян закликають зупинятися на хвилину мовчання о 09:00 задля вшанування полеглих героїв.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter