В'ячеслав Зінченко у бронежилеті під час засідання суду 13 лютого 2025 року

У четвер, 13 лютого, у Львові відбулось чергове засідання у справі 18-річного В’ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон. Зінченко просив суд дозволити йому спілкуватися телефоном з батьком. Крім цього, підозрюваний подав клопотання, щоб його перевели в окрему камеру. За словами Зінченка, йому нібито некомфортно з іншими ув'язненими, оскільки ті курять сигарети.

Підтримав прохання адвокат Зінченка Ігор Сулима, який розповідав, що його клієнт все життя займався спортом і сигаретний дим в тісній камері є «катуванням» для нього. Суддя Петро Невойт задовольнив клопотання про телефонні дзвінки батькові, але відмовив перевести підозрюваного в окрему камеру.

Зазначимо, що В'ячеслав Зінченко на засіданні був в бронежилеті. Поряд з ним на лавці також лежала військова каска. Ці додаткові заходи безпеки йому призначив суд 13 січня, оскільки адвокати повідомляли, що невідомі погрожують вбити Зінченка, коли той приїде до суду.

В'ячеслав Зінченко та його адвокат Ігор Сулима. Фото Анастасії Смольєнко

Під час засідання прокурор розповів, що Зінченко не пізніше 19 липня 2024 року купив перероблену зброю із пістолета Макарова калібру 9 на 18 мм і саме з неї вистрелив в Ірину Фаріон. За словами прокурора, Зінченко був підписаний на пов'язані з російськими нацистами групи в Telegram і в нього виникла особиста неприязнь до Фаріон на ґрунті національної нетерпимості. Зокрема, Зінченко нібито вважав, що в Україні дискримінують російськомовних.

Адвокат питав ChatGPT про справжність фото

Адвокат Зінченка Юрій Немировський заявив, що його клієнта не «викрили, а призначили винним у вбивстві». Він вважає, що підозра є припущенням, а докази сфальсифіковані. Захисник зазначив, що підробленим є також фото підозрюваного, яке поширювали в соцмережах після вбивства Фаріон (йдеться про світлину чоловіка в лижних окулярах та панамі). Немировський розповів, що перевіряв фото через чат GPT, який нібито й зазначив, що світлина відредагована.

Інший адвокат Зінченка, Ігор Сулима, додав, що у справі немає жодних речових доказів. Крім цього, Сулима каже, що Зінченко не міг вбити Фаріон на підставі політичних поглядів, бо йому нещодавно виповнилось 18 років і він був підлітком. Сам підозрюваний заявив, що не вважає себе винним та відмовився давати показання на етапі дослідження доказів.

Жінки, які приходять підтримувати підозрюваного. Фото Анастасії Смольєнко

Шевченківський райсуд Львова оголосив перерву у розгляді справи. Наприкінці лютого суд почне досліджувати письмові докази.

Зазначимо, що попереднє судове засідання відбулося 13 січня. Тоді суд призначив підозрюваному додаткову охорону. Також під час засідання донька Ірини Фаріон Софія Особа подала цивільний позов про відшкодування 15 млн грн моральної шкоди. Раніше, 3 січня, суд призначив особисту охорону сім'ї Софії Особи. Гроші донька Фаріон планує передати «Легіону Свобода», де воював та загинув її чоловік Василь Особа.

Нагадаємо, що громадська діячка та мовознавиця Ірина Фаріон загинула від пострілу в голову 19 липня 2024 року біля свого дому на вулиці Масарика, 3 у Львові. Поліція 25 липня затримала у Дніпрі В'ячеслава Зінченка, який отримав підозру у вбивстві. Після затримання міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів про пошуки підозрюваного та підготовку до вбивства. В'ячеслав Зінченко з 26 липня перебуває у СІЗО без права сплатити заставу. У грудні 2024 року справу Зінченка перекваліфікували з умисного вбивства на вбивство через виконання потерпілою громадянського обов’язку. Йому загрожує довічне ув’язнення.