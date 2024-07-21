Хлопець, який може бути причетним до вбивства громадської діячки Ірини Фаріон

Правоохоронці встановлюють особу хлопця, який може бути причетним до вбивства громадської діячки Ірини Фаріон, та вперше офіційно публікують його фото та відео. Усіх, хто має будь-яку інформацію про цього чоловіка, просять звертатись у поліцію.

Прикмети розшукуваного:

Вік - близько 20 років;

Зріст - 170-180 см;

Худорлявої статури.

На момент скоєння злочину був одягнений у спортивні штани темного кольору; чорну кофту з довгим рукавом, зверху якої - футболка червоного кольору з білими смужками на рукавах та написом білими латинськими літерами на лицевій стороні.

Усіх, хто має будь-яку інформацію про цього чоловіка, просять звертатись у поліцію

На голові мав панаму темного кольору з емблемою по центру, з широкими полями, взутий у черво-чорні кросівки з білою підошвою, на руках – червоні рукавиці.

Якщо ви маєте інформацію, що допоможе ідентифікувати особу та встановити місце перебування розшукуваного – телефонуйте за номерами 0684409164, 0933450461 або на оперативну лінію 102.

Поліція просить не вживати жодних заходів для самостійного затримання розшукуваного чоловіка або схожої на нього особи.

Як повідомляв ZAXID.NET, у п’ятницю, 19 липня, у Львові близько 19:30 невідовий вистрілив Ірині Фаріон у голову біля її будинку на вулиці Масарика (бічна проспекту Чорновола). Ірину Фаріон госпіталізували в критичному стані в Лікарню святого Пантелеймона. Лікарі зробили їй операцію і перевели в реанімацію, проте медикам не вдалося врятувати потерпілу і о 23:20 19 липня вони констатували смерть 60-річної Ірини Фаріон.

Поліція оголосила про проведення спеціальної операції із затримання нападника. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. Президент Володимир Зеленський повідомив, що затримання нападника контролюють особисто голова МВС Ігор Клименко та керівник СБУ Василь Малюк.