18-річний хлопець родом із Дніпра

У Дніпрі правоохоронці затримали 18-річного підозрюваного у вбивстві колишньої народної депутатки, громадської діячки та мовознавиці Ірини Фаріон. Про це у четвер, 25 липня, повідомив президент України Володимир Зеленський.

За словами президента, 18-річного хлопця затримали у Дніпрі після шести днів пошуків.

«Операція із затримання була дуже непростою. Протягом цих днів над розкриттям убивства працювали сотні фахівців Національної поліції України, СБУ та інших служб. Я вдячний кожному й кожній, хто щодня додавав більше фактів до картини злочину та наближає встановлення повної правди», – повідомив Володимир Зеленський.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що є достатньо доказів стверджувати, що саме затриманий стріляв у мовознавицю. За його словами, для пошуків 18-річного хлопця знадобилося 139 годин.

Фото поліції

«Перевірили кожен куточок по маршруту відходу стрільця та обшукали близько 100 га лісу. Врешті підозрюваного вистежили. Встановили особу. Маючи його фото, це була справа часу: смарт-камери відеоспостереження зловили його всюди. Ідентифікація зловмисника та його затримання – кропіткий процес, який вимагав найвищого професіоналізму, витримки та дисципліни, щоб не зробити жодної помилки», – повідомив Ігор Клименко.

За словами міністра, підозрюваний – 18-річний мешканець Дніпра. Під час підготовки до нападу на Ірину Фаріон він орендував щонайменше три помешкання у Львові.

Наразі хлопець затриманий, правоохоронці з’ясовують деталі. Основна версія слідства, що 18-річний дніпрянин є лише виконавцем злочину.

До розшуку підозрюваного залучили оперативників, слідчих, кримінальних аналітиків, експертів інших поліцейських служб та співробітників Служби безпеки. Більше інформації про затримання Ігор Клименко пообіцяв згодом.

Журналісти «Слідство Інфо» ідентифікували підозрюваного. Ним виявився Вячеслав Зінченко.

«Станом на 2023 рік Зінченко грав у дніпровській футбольній команді, що діє при місцевій ДЮСШ, а за місяць до вбивства Фаріон брав участь у турнірі “Пульс” в складі команди “Юніори”», – заначено в повідомленні.

Вячеслав Зінченко

Як повідомляв ZAXID.NET, у п’ятницю, 19 липня, у Львові близько 19:30 невідомий вистрілив Ірині Фаріон у голову. Це сталося біля її будинку на вулиці Масарика (бічна проспекту Чорновола). За кілька годин вона померла в лікарні. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство.

Після замаху в мережі почали поширювати фото молодого чоловіка у панамці й темних окулярах, який, зі слів сусідів, упродовж тижня щодня на кілька годин приходив до будинку, в якому жила Ірина Фаріон. Пізніше поліція підтвердила, що саме цей чоловік є основним підозрюваним у вбивстві та оголосила його у розшук.

Ірина Фаріон народилася 29 квітня 1964 року у Львові. Вона була мовознавицею, професоркою Національного університету «Львівська політехніка», політикинею – членкинею політради ВО «Свобода», двічі – депутаткою Львівської облради від ВО «Свобода», після цього – народною депутаткою України VII скликання (2012-2014 року).