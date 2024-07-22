Поліція встановлює особу підозрюваного у вбистві Ірини Фаріон

Вбивство колишньої народної депутатки, громадської діячки, професорки Львівської політехніки Ірини Фаріон було ретельно спланованим, а виконавець – професійний вбивця.

Як розповіли ZAXID.NET джерела у слідстві, правоохоронці не мають сумнівів, що вбивство Ірини Фаріон було замовним та ретельно спланованим. Головним підозрюваним виконавцем злочину є хлопець у чорній панамі та темних окулярах, якого сусіди мовознавиці неодноразово помічали сидячим на кріслі у дворі. За даними свідків, саме він вчинив цей злочин.

«Це професійний вбивця, не дилентант. А вбивство замовне і ретельно сплановане, пов’язане з її дільністю», – розповіли джерела у слідстві.

За попередніми даними правоохоронців, вбивця готувався до злочину щонайменше місяць, регулярно сидів у дворі та спостерігав за під’їздом будинку, де проживала Ірина Фаріон. Водночас ніхто з мешканців будинку не звертався в поліцію з проводу підозрілого чоловіка. Одяг вбивці, на думку правоохоронців, такий, щоб ввести слідство в оману і ускладнити впізнання. Його особу наразі встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, 19 липня у Львові близько 19:30 невідомий вистрелив у голову 60-річній Ірині Фаріон біля її будинку на вулиці Масарика (бічна проспекту Чорновола). Мовознавицю госпіталізували в критичному стані в Лікарню святого Пантелеймона, але врятувати її життя не вдалося.

Поліція оголосила про проведення спеціальної операції із затримання нападника. Кримінальне провадження відкрите за статтею про умисне вбивтсво. Президент Володимир Зеленський повідомив, що справа на контролі у міністра МВС Ігоря Клименка та керівника СБУ Василя Малюка.