У п’ятницю ввечері, 19 липня, Львів сколихнула інформація про замах на відому політикиню, мовознавицю, професорку Львівської політехніки Ірину Фаріон. Уже через кілька годин поліція повідомить, що убивство було сплановане, а серед версій злочину розглядають громадську діяльність загиблої та особисту неприязнь до неї.

ZAXID.NET зібрав усе найважливіше у справі про резонансне убивство Ірини Фаріон.

Хронологія подій

Близько 19:30 на тихій вулиці Масарика, розташованій у спальному районі поміж проспектом Чорновола та вулицею Варшавською, лунає постріл та жіночий крик. Невідомий чоловік стріляє у голову 60-річній Ірині Фаріон просто у дворі дев’ятиповерхівки №3. Після цього кілер тікає. Очевидці викликають поліцію і «швидку» допомогу.

Поліція і медики були на місці за лічені хвилини. Слідчі знаходять на місці замаху гільзу, встановлюють калібр зброї, з якої кілер здійснив постріл. Утім цю інформацію для ЗМІ поки не розголошують.

Місце, де сталось убивство. Фото Telegram

Близько 20:00 Ірину Фаріон доставили до Лікарні святого Пантелеймона Першого медобʼєднання Львова на вул. Миколайчука. Лікарі характеризували її стан як критичний і невідкладно розпочали операцію. У цей самий час в соцмережах починає ширитись інформація про замах на Ірину Фаріон.

Близько 21:40 медики завершили операцію і перевели Ірину Фаріон до реанімаційного відділення.

О 22:30 керівниця анестезіологічної служби Першого ТМО Львова Наталія Матолінець повідомила, що стан пацієнтки важкий, медики продовжують боротись за її життя.

«До нас поступила пацієнтка Ірина Фаріон у критичному стані із ознаками відкритого проникаючого вогнепального поранення голови. Стан критичний, глибока мозкова кома, штучна вентиляція легень. Пацієнтці провели комп’ютерну томографію і відразу взяли в операційну», – повідомила Наталія Матолінець у короткому відео.

Незважаючи на всі зусилля лікарів, о 23:20 Ірина Фаріон померла, не приходячи до тями.

Що відомо про вбивцю?

Для пошуків кілера у Львові оголосили спеціальну поліцейську операцію. Майже одразу після замаху місцеві Telegram-канали почали публікувати фотографію молодого хлопця у чорних окулярах, який упродовж останнього тижня по кілька годин щодня проводив біля будинку, де мешкала Ірина Фаріон на вулиці Масарика.

Опубліковане у соцмережах фото небагато розповість про підозрюваного. Чатуючи біля дому Ірини Фаріон, він старанно намагався приховати свою зовнішність від очей випадкових свідків – одягнув великі чорні лижні окуляри, чорну панаму, яка прикривала обличчя, червону футболку із написом Los Angeles та чорні спортивні штани. На одному з фото він сидить на кріслі у дворі поруч із припаркованими автомобілями.

Хлопець, який кілька днів поспіль перебував біля будинку Ірини Фаріон. Фото Telegram-каналів

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко під час нічного брифінгу у суботу, 20 липня, підтвердив, що хлопець у панамі і чорних окулярах справді кілька днів поспіль перебував біля будинку Ірини Фаріон. Однак через перебої із електропостачанням виникли проблеми із роботою відеокамер біля під’їзду, а відтак ідентифікацією усіх, хто у різний час перебував там.

На питання журналістів про те, чи чоловік у панамі і нападник – це одна й та сама людина, міністр внутрішніх справ коротко відповів: «На даний момент ми думаємо, що так».

Джерела ZAXID.NET підтвердили, що у справі про розслідування убивства Ірини Фаріон поліція шукає саме цього хлопця.

Версії убивства

За словами Ігоря Клименка, убивство Ірини Фаріон було сплановане, кілер певний час готувався до злочину. Станом на 1:00 ночі, 20 липня, слідство розглядало дві головні версії убивства – громадська діяльність Ірини Фаріон та особиста неприязнь до неї.

«Звичайно, можуть з’являтись й інші версії. Є в нас деяка вже інформація щодо скоєння цього злочину, щодо виконання цього злочину, але поки що ми будемо мовчати про це, тому що перевіряються всі версії», – зазначив Ігор Клименко.

У поліції також не відкидають й російського сліду у цьому убивстві. «Ми аналізуємо й перевіряємо всі чутки, всю інформацію, у тому числі й ту інформацію, яка проходила через проросійські Telegram-канали», – додав міністр.

Що відомо про Ірину Фаріон?

Ірина Фаріон – знана в Україні науковиця у галузі української мови, професорка НУ «Львівська політехніка». Поруч із науковою діяльністю Ірина Фаріон вела активне політичне та громадське життя. Була депутаткою Львівської обласної ради від ВО «Свобода», згодом – Верховної Ради України, де послідовно відстоювала питання української мови.

Неодноразово висловлювання Ірини Фаріон ставали причиною скандалів. Наприклад, у листопаді 2023 року вона заявила, що не вважає українцями тих військових ЗСУ, які розмовляють російською мовою, та порадила їм називати себе «рускими». Ця заява викликала бурхливу реакцію серед громадськості, розділивши суспільство на тих, хто погоджувався із таким твердженням мовознавиці, і тих, хто категорично не сприймав цих слів. Львівська політехніка публічно відмежувалась від заяви своєї професорки, а омбудсман звернувся до СБУ.

Згодом Ірина Фаріон оприлюднила скріншот листа студента з Криму, який висловив їй підтримку, але не приховала його імені й прізвища. Після цього студента затримала ФСБ. Цей інцидент знову викликав бурхливу реакцію в суспільстві, а львівські студенти навіть провели мітинг, де вимагали звільнити науковицю з політехніки.

Все це стало підставою до відкриття СБУ 15 листопада 2023 року кримінальної справи одразу за чотирма статтями Кримінального кодексу. Того дня Львівська політехніка звільнила Ірину Фаріон. Утім 29 травня 2024 року апеляційний суд поновив мовознавицю на посаді. Гроші, отримані за вимушений прогул, Ірина Фаріон пожертвувала на купівлю FPV-дронів.

Пам’ять

Поки поліція та СБУ проводять пошуки убивці, десятки львів’ян приносять квіти до місця трагедії, вшановуючи пам’ять відомої політикині та захисниці української мови.

Львів'яни несуть квіти до місця вбивства Ірини Фаріон. Фото ZAXID.NET

Парастас за Іриною Фаріон розпочнеться у неділю, 21 липня, о 19:00 в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла за адресою вулиця Театральна, 11 і триватиме до 22:00.

Поховають Ірину Фаріон у понеділок, 22 липня, на Личаківському кладовищі.