Кілька сотень львівських студентів вимагають звільнити скандальну викладачку

У вівторок, 14 листопада, львівські студенти влаштували акцію протесту біля головного корпусу Львівської політехніки з вимогами звільнити викладачку Ірину Фаріон, яка некоректно висловилася про військовослужбовців та потрапила відразу у два скандали, пов’язані з мовним питанням.

Пікет організувала ГО «Українські студенти за свободу», на нього зібралося кілька сотень студентів Львівської політехніки, інших вишів Львова, представники Незалежної студентської профспілки «Пряма дія», Фундації регіональних ініціатив та інших організацій.

Студенти зібралися близько 12:00 біля головного корпусу Львівської політехніки на вул. Степана Бандери, із собою пікетувальники принесли плакати із надписами «Фаріон – геть», «Колишніх комуністів не буває», «Фаріон Ірина ганьбить Україну» і скандували гасла з вимогою звільнити викладачку.

Відео Ольги Іващук/Суспільне

«Ірина Фаріон образила честь і гідність українських військових, які нас захищають, щоб ми мали змогу вчитися», – сказала студентка першого курсу Юлія Казимир.

До студентів вийшли представники адміністрації університету і спершу запросили пройти їх всередину для переговорів. Однак через велику кількість студентів адміністрація запропонувала провести перемовини із представниками студентських організацій.

На зустрічі наголосили, що в університеті працює комісія, результати її роботи мають оприлюднити до 22 листопада. Комісію зібрали у понеділок, 13 листопада, до неї входять представники вченої ради університету.

«Ми закликаємо до діалогу. Є комісія, ми розглядаємо, ми вивчаємо і тоді будемо ухвалювати рішення. А ви хочете, щоб ми вже зараз ухвалили рішення – так не може бути», – зазначив проректор з науково-педагогічної роботи Олег Давидчак.

У підсумку учасники перемовин домовилися зустрітися через тиждень – 23 листопада. Студенти запропонували запросити на спільну зустріч саму Ірину Фаріон, щоб вона пояснила свою позицію.

Представників студентських організацій запросили на розмову з ректоратом (фото ZAXID.NET)

«Наші вимоги – це звільнення Ірини Фаріон і публічне вибачення. Ми зберемося вже наступного четверга, щоб почути результати роботи комісії. Ми запросили також на цю зустріч пані Ірину Фаріон, якщо вона захоче приєднатися», – прокоментувала голова львівського осередку ГО «Українські студенти за свободу» Анна-Марія Сенчишин.

«Сьогодні в нас відбувся діалог із представниками громадських організацій, студентства університету. Львівська політехніка завжди є відкритою. Зараз працює комісія, яка створена для вивчення і аналізу етичних, моральних аспектів цих подій. Ми чекаємо на висновки цієї комісії. За підсумками розмови ми включимо до комісії одного або двох студентів», – зазначила проректорка зі стратегічного розвитку Львівської політехніки Лілія Жук.

Нагадаємо, Ірина Фаріон є доценткою кафедри української мови Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка» та колишньою народною депутаткою від ВО «Свобода». В інтерв’ю телеведучій Яніні Соколовій 5 листопада вона заявила, що не вважає російськомовних військових ЗСУ українцями й порадила їм називати себе «рускими». Окрім того, через публікацію Іриною Фаріон листа підтримки студента з Криму його затримала ФСБ. Окупанти викрили хлопця, оскільки Фаріон не приховала його імені у скриншоті листа, а згодом проігнорувала заклики користувачів анонімізувати студента.

На вислови Ірини Фаріон відреагували заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін, який закликав правоохоронців відреагувати на заяви мовознавиці, оскільки вона «розколює українське суспільство за ФСБ-шними методичками». Омбудсман Дмитро Лубінець звернувся до СБУ, Нацполіції та Нацради з питань телебачення і радіомовлення і закликав правоохоронців вжити заходів щодо висловлювань екс-нардепки. Львівська політехніка відмежувалася від скандальних висловлювань викладачки й наголосила, що не несе відповідальності за висловлювання працівників поза університетом. Тим часом колегія та профком студентів та аспірантів університету звинуватили Ірину Фаріон в підіграванні ворогу.