Ірина Фаріон працює викладачкою на кафедрі української мови у Львівській політехніці

У Національному університеті «Львівська політехніка» прокоментували висловлювання викладачки кафедри української мови Ірини Фаріон, яка заявила, що «не вважає українцями військових ЗСУ, які розмовляють російською мовою». Офіційний коментар опублікований на сайті та на Facebook-сторінці університету.

«Беззаперечно, кожен воїн, який боронить нашу землю і наш народ, незалежно від віросповідання чи мови спілкування, заслуговує найвищої поваги і вдячності. І це – непорушна позиція нашого університету», – ідеться в коментарі.

Та водночас в університеті зазначили, що, попри кодекс корпоративної культури НУ «ЛП», який визначає моральні принципи, правила та норми спілкування і поведінки учасників академічної спільноти університету, «Львівська політехніка» «не несе відповідальності за висловлювання працівників та студентів поза університетом».

Нагадаємо, 59-річна мовознавиця, викладачка НУ «ЛП» та колишня депутатка від ВО «Свобода» Ірина Фаріон сказала в інтерв’ю телеведучій та журналістці Яніні Соколовій, оприлюдненому в неділю, 5 листопада, що не вважає українцями військових ЗСУ, які розмовляють російською мовою, і порадила їм називати себе «руськими». На висловлювання екс-нардепки відреагував депутат від «Слуги народу» Єгор Чернєв, який ініціював звернення в СБУ.