Ірина Фаріон заявила, що російськомовні військові ЗСУ не є українцями

У колегії та профкомі студентів та аспірантів національного університету «Львівська політехніка» опублікували реакцію на заяву Ірини Фаріон про російськомовних військових. У коментарі йдеться, що поширення образливих наративів не збігається із цінностями університету. Студенти повідомили, що перевірятимуть поведінку Ірини Фаріон під час навчального процесу та закликали правоохоронців дати правову оцінку діям викладачки. Заяву у середу, 8 листопада, підписав голова Колегії студентів Богдан Мірінчик.

«Підігравання ворогу та медійне поширення образливих наративів про російськомовськомовних військовослужбовців не збігається із цінностями та тією волонтерською підтримкою, яку роблять наші студенти одноосібно, ми як колектив студентської організації та спільнота студентів загалом. Залишаємо за собою право дослідити поведінку пані Фаріон в контексті освітньо-навчального процесу, наявність подібних закидів під час викладацької діяльності та у роботі зі студентами Львівської політехніки», – йдеться у заяві студентів.

Богдан Мірінчик у коментарі ZAXID.NET розповів, що наразі студенти розглядають кілька варіантів, як перевірити, чи не робила Ірина Фаріон дискримінаційних заяв під час викладання у Львівській політехніці. Ймовірно, для цього опитуватимуть студентів університету.

Реакція студентів на висловлювання Ірини Фаріон

У заяві колегії та профкому також нагадали, що за образу честі та гідності військових, які борються з агресією Росії, є кримінальна відповідальність. Студенти закликали правоохоронців розглянути заяви Ірини Фаріон та встановити або ж спростувати її вину.

Зазначимо, що Ірина Фаріон є доценткою кафедри української мови Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка» та колишньою народною депутаткою від «Свободи». В інтерв'ю телеведучій та журналістці Яніні Соколовій 5 листопада вона заявила, що російськомовні військові ЗСУ не є українцями й порадила їм називати себе «рускими». На ці висловлювання відреагував заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін та закликав правоохоронців відреагувати на заяви мовознавиці. За його словами, вона «розколює українське суспільство за ФСБ-шними методичками».

Народний депутат та заступник голови комітету ВР із питань національної безпеки Єгор Чернєв зазначив, що звернеться до СБУ через заяви Фаріон. Крім цього, до СБУ, Нацполіції та Нацради з питань телебачення і радіомовлення звернувся омбудсман Дмитро Лубінець. Він закликав правоохоронців вжити заходів щодо висловлювань екс-нардепки.

На заяви Ірини Фаріон про російськомовних військових вже реагували у центрі комунікацій «Львівської політехніки». Однак університет відмежувався від скандальних висловлювань й наголосив, що не несе відповідальності за висловлювання працівників поза університетом.