Ірина Фаріон заявила, що не може назвати українцями тих військових ЗСУ, які спілкуються російською мовою

Відома мовознавиця та колишня народна депутатка від «Свободи» Ірина Фаріон заявила, що не вважає українцями тих військових ЗСУ, які розмовляють російською мовою, та порадила їм називати себе «рускими». Про це вона сказала в інтерв’ю телеведучій та журналістці Яніні Соколовій. На висловлювання екс-нардепки відреагував депутат від «Слуги народу» Єгор Чернєв та ініціював звернення в СБУ.

У інтерв’ю, опублікованому в неділю, 5 листопада, Ірина Фаріон та Яніна Соколова спілкувалися про мовне питання й, зокрема, про останнє опитування КМІС, що стосувалося мовної дискримінації в Україні. У опитуванні йшлося, що 45% респондентів вважає, що в Україні існує дискримінація за ознакою мови, щоправда не вказано, якої саме. Обговорюючи це опитування, Ірина Фаріон заявила, що «не існує російськомовного населення, є українці, а є кацапи». На що журналістка зазначила, що частина військових бригади спеціального призначення Нацгвардії «Азов» та 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ досі спілкуються російською мовою.

[з 7:44 хв. до 10:39 хв.]

«Я категорично цього не приймаю. В мене запитання до них: що вам, хлопці, заважає, коли ви такі моцні і розумні, виконувати ст. 29 ЗУ “Про Збройні сили України”. Ви, хлопці, знаєте, що таке дисципліна в армії? Якщо в армії немає дисціипліни, то це не армія тоді, це зброд», – сказала Ірина Фаріон.

Однак статті ЗУ «Про Зброні сили України», на яку вона посилається, не існує. У цьому законі загалом є лише 18 статей, у жодній із яких не ідеться про мову спілкування. Вочевидь, Ірина Фаріон мала на увазі ЗУ «Про засади державної мовної політики», у ст. 29 якого справді йдеться про те, що мовою статутів, документів і команд у ЗСУ та інших військових формуваннях є державна мова.

Далі Яніна Соколова в розмові зазначила, що українських російськомовних бійців називати «кацапами» не справедливо, на що Ірина Фаріон відповіла, що й українцям їх назвати не може.

«Я не можу назвати їх українцями, якщо вони не говорять українською мовою – то нехай себе назвуть “рускими”. Що їм заважає? Чому вони такі очманілі? Чому зійшлося саме на українській мові? Вони такі великі патріоти. Покажи свій патріотизм – вивчи мову Тараса Григоровича Шевченка, який все своє життя прожив за межами України… Ну що це за бздура – воювати в українській армії і говорити російською мовою», – додала Ірина Фаріон.

На ці висловлювання екс-нардепки відреагував заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін. Він закликав правоохоронні органи звернути увагу на діяльність Ірини Фаріон, яка «розколює українське суспільство за ФСБ-шними методичками». Народний депутат, заступник голови комітету ВР із питань національної безпеки та заступник голови Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників Єгор Чернєв повідомив, що за фактом негативних висловлювань Ірини Фаріон про Українських бійців звернеться в Службу безпеки.

«Як заступник голови Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки закликаю СБУ здійснити перевірку висловлювань Ірини Фаріон протягом воєнного стану на предмет вчинення кримінальних злочинів та вжити всіх заходів для недопущення ведення будь-якої підривної діяльності у нашому тилу. Прошу вважати це офіційним депутатським зверненням», – написав він 6 листопада на сторінці у Facebook.

Нагадаємо, 59-річна Ірина Фаріон була депутаткою Верховної Ради від ВО «Свобода» у 2012-2014 роках. Зараз є професоркою кафедри української мови Львівської політехніки.