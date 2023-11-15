Ірина Фаріон назвала російськомовних військових ЗСУ «не українцями»

Національний університет «Львівська політехніка» 15 листопада звільнив Ірину Фаріон з посади професорки кафедри української мови. Раніше вона потрапила в скандал через свої висловлювання щодо мови спілкування українських військових та опублікувала листування з проукраїнським студентом у Криму, після чого його викликали на допит у ФСБ. Щодо висловлювань екс-нардепки СБУ відкрила кримінальну справу.

Про звільнення Ірини Фаріон 15 листопада першою повідомила низка Telegram-каналів, опублікувавши наказ ректора НУ «Львівська політехніка» Юрія Бобала. Згодом цю інформацію підтвердив міністр освіти Оксен Лісовий.

«Позиція міністерства незмінна – людям, які не розділяють цінності гідності та не відчувають поваги до воїнів, немає місця в системі освіти. Сподіваюсь, СБУ у межах відкритого кримінального провадження дасть справедливу оцінку висловам та діям вже колишньої викладачки “Львівської політехніки”», – написав він у Facebook.

У наказі, датованому 15 листопада, вказано, що Ірину Фаріон звільнили з посади професорки кафедри української мови Інституту гуманітарних та соціальних наук на підставі п. 3 ст. 41 Кодексу законів про працю України – вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, не сумісного з продовженням даної роботи, є підставою для розірвання трудового договору з працівником.

Наказ ректора НУ «Львівська політехніка» Юрія Бобала про звільнення Ірини Фаріон

Невдовзі прес-служба «Львівської політехніки» також підтвердили, що з 16 листопада університет розриває трудовий договір із Іриною Фаріон. Більше подробиць щодо причин звільнення професорки в університеті не повідомили.

Нагадаємо, 5 листопада в одному з інтерв’ю Ірина Фаріон заявила, що не вважає українцями тих військових ЗСУ, які розмовляють російською мовою, та порадила їм називати себе «рускими». Після цього кілька нардепів, а також омбудсмен Дмитро Лубінець звернулись до СБУ, а кілька сотень студентів «Львівської політехніки» вийшли на протест із вимогою звільнити Ірину Фаріон із посади професорки. Своєю чергою університет від заяв викладачки відмежувався.

Згодом екс-нардепка потрапила в ще один скандал, опублікувавши лист від проукраїнського студента Максима Глєбова, який живе в Криму. В листі він висловив підтримку мовознавиці в мовному скандалі. Однак Ірина Фаріон опублікувала його лист, не приховавши особисті дані, після чого вже наступного дня російська ФСБ викликала хлопця на допит і змусила вибачитись на камеру і відмовитись від своїх слів. 15 листопада СБУ відкрила проти Ірини Фаріон справу за чотирма статтями Кримінального кодексу.

59-річна Ірина Фаріон була депутаткою Верховної Ради від ВО «Свобода» у 2012-2014 роках. З 1991 року працювала спершу викладачкою, а згодом професоркою кафедри української мови «Львівської політехніки».