Окупанти виклали відео з хлопцем під російським прапором, змусили його просити вибачення та відмовитися від своїх слів

У тимчасово окупованому Криму росіяни затримали проукраїнського студента, який висловив підтримку львівській мовознавиці та політикині Ірині Фаріон. Окупанти викрили хлопця, оскільки Фаріон не приховала його імені у скриншоті листа, а згодом проігнорувала заклики користувачів анонімізувати студента. Інформація про затримання проукраїнського студента з’явилась у пропагандистських Telegram-каналах у понеділок, 13 листопада.

Після скандальної заяви Ірини Фаріон щодо російськомовних військових, які захищають Україну, соцмережі жорстко засудили мовознавицю. Фаріон в ефірі «5 каналу» заявила, що російськомовні службовці ЗСУ мають називати себе «руськими» та додала, що вони «очманілі», оскільки не говорять українською.

Попри засудження аудиторії та звернення до СБУ та поліції з боку омбудсмена Дмитра Лубінця, Ірина Фаріон опублікувала скриншот листа кримського студента, який висловився на підтримку мовознавиці. На скриншоті Фаріон не приховала ім’я студента, а також оприлюднила, де він живе та навчається.

«Звідки я буду знати, що це наші, а не москалі, які вбралися в українську військову форму. Або в Сімферополі (де я зараз навчаюся на першому курсі української філології), не уявляю собі, як на Київській буду чути від наших воїнів язик окупації», – написав студент.

У коментарях під дописом Ірини Фаріон підписники попросили її приховати ім’я хлопця чи видалити пост. На заклики користувачів Фаріон відповіла різко та не приховала дані студента.

«Не давайте порад, коли вас не просять. У мене прикрите прізвище? Ви чого своє сховали? Заблокувати?», – написала Ірина Фаріон.

Згодом росіяни знайшли та затримали проукраїнського студента. Окупанти виклали відео з хлопцем під російським прапором, змусили його просити вибачення та відмовитися від своїх слів.

«Через кілька хвилин Ірина Фаріон виклала лист на своєму каналі, через що я знаходжуся тепер тут, у Центрі з боротьби з екстремізмом у Сімферополі», – сказав студент.

За даними російських пропагандистських Telegram-каналів, наразі МВС окупантів займається справою студента, його оточення, а також його викладачів. Сама Фаріон на затримання однодумця ніяк не відреагувала. Водночас на її каналі зник допис із листом студента.

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Служби безпеки України щодо мовознавиці Ірини Фаріон за фактом розголошення конфіденційної інформації студента з тимчасово окупованого Криму.

«Ця людина публічно надала прізвище, ім’я, місце навчання хлопця, які дали змогу росіянам ідентифікувати цього студента. До того ж не є таємницею факт тиску окупаційної адміністрації у Криму на людей, які дотримуються проукраїнських поглядів. Про це також повідомляють і правозахисники, і медіа», – написав у Telegram Дмитро Лубінець.

Дмитро Лубінець назвав дії Ірини Фаріон «підігруванням ворогу».

Крім того, вчинок Ірини Фаріон прокоментувала представниця президента в Криму Таміла Ташева. Вона заявила, що «вчинятиме дії, щоб притягнути до відповідальності мовознавицю».

«Це ницість, і злочин, викладати назагал повідомлення, від людини, яка пише тобі з тимчасово окупованої території. Я щодня спілкуюсь з такими громадянами з Криму, ми в представництві президента України в АР Крим здійснюємо системний моніторинг так званих "судів" над нашими громадянами, які своїми діями "дискредитують" збройні сили країни агресора. Зараз ми знаємо про щонайменше 535 таких "дискредитацій"», – написала у Facebook Таміла Ташева.

О 16:25 Ірина Фаріон у своєму Telegram-каналі назвала інцидент із кримським студентом «провокацією» і закликала своїх прихильників не вестися «на гебістську тактику ворога».

«Бачу, що ширять чергову провокацію проти мене, начебто через мене затримано якогось студента. Панове. Не ведіться на гебістську тактику ворога. Мене підтримують сотні людей, і я їм за це вдячна. Поза тим, я не можу знати, звідки ці люди. Але я знаю, що тільки нашою відкритою публічною боротьбою можемо перемогти ворога всередині країни. Борітеся – поборете», – йдеться у повідомленні Ірини Фаріон.