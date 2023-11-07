Омбудсмен закликав українців не допускати подібних дискримінаційних висловів, оскільки вони караються законом

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на скандальну заяву колишньої депутатки та відомої мовознавиці Ірини Фаріон, яка назвала «очманілими» українських військовослужбовців, що розмовляють російською мовою. Лубінець звернувся до СБУ, Національної поліції та Нацради з питань телебачення і радіомовлення щодо вжиття відповідних заходів реагування, повідомив омбудсмен у вівторок, 7 листопада.

Хоч Дмитро Лубінець не називав імені Ірини Фаріон, він зазначив, що у медіа активно поширюється відеоматеріал, на якому транслюються негативні висловлювання та звинувачення стосовно військовослужбовців ЗСУ, які «спілкуються мовами нацменшин». Напередодні, 6 листопада, Ірина Фаріон в розмові з журналісткою Яніною Соколовою обговорювала питання мовної дискримінації та заявила, що російськомовні службовці ЗСУ мають називати себе «руськими».

«Нагадую, що небажана для особи та/або групи осіб поведінка, метою або наслідком якої є приниження їх людської гідності за певними ознаками або створення стосовно такої особи чи групи осіб напруженої, ворожої, образливої або зневажливої атмосфери – це утиск, форма дискримінації, що заборонена чинним законодавством України. Особисто звернувся до відповідних органів державної влади – Національної поліції України, СБУ, Нацради з питань телебачення і радіомовлення щодо перевірки зазначеної інформації та вжиття відповідних заходів реагування», – повідомив Дмитро Лубінець.

Омбудсмен підкреслив, що порушення рівноправності громадян за будь-якими ознаками карається відповідно до статті 161 ККУ. Чи було написано заяву на колишню народну депутатку, Дмитро Лубінець не уточнив.

Уповноважений з прав людини закликав громадян та публічних осіб свідомо ставитися до ідей та поглядів, які вони транслюють, а медіа – відповідально ставитися до інформації, яку поширюють.

Нагадаємо, в інтерв’ю з Яніною Соколовою, яке відбулося 6 листопада на «5 каналі», Ірина Фаріон назвала російськомовних військових ЗСУ «не українцями». Зокрема, йшлося про частину військових бригади спеціального призначення Нацгвардії «Азов» та 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ, яка, за словами Соколової, досі спілкується російською. Ірина Фаріон заявила, що категорично не сприймає російськомовних військовослужбовців та сказала, що воїнам варто дотримуватися дисципліни в армії.

Далі Яніна Соколова в розмові зазначила, що українських російськомовних бійців називати «кацапами» не справедливо, на що Ірина Фаріон відповіла, що й українцям їх назвати не може. Мовознавиця заявила, що військовослужбовці, які говорять російською, є «очманілими».

На заяви колишньої нардепки відреагували у 3-ї ОШБр та нардеп і заступник голови Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників Єгор Чернєв. Військові та нардеп закликали правоохоронні органи звернути увагу на дискримінаційні висловлювання Фаріон.

Додамо, 59-річна Ірина Фаріон була депутаткою Верховної Ради від ВО «Свобода» у 2012-2014 роках. Зараз є професоркою кафедри української мови Львівської політехніки.