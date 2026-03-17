Володимир Зеленський під час зустрічі з королем Чарльзом III

Під час візиту до Великої Британії президент України Володимир Зеленський зустрівся з королем Чарльзом III та подарував йому планшет iPad, який показує ситуацію на полі бою та російські обстріли України у реальному часі. Президент назвав можливості пристрою «еволюцією безпеки» та запропонував країнам партнерам розробити схожу спільну систему для захисту на Близькому Сході.

Під час виступу в британському парламенту 17 березня Володимир Зеленський розповів, що він та українське військове командування мають планшети iPad, які дозволяють відстежувати ситуацію в Україні. Зокрема, пристрої транслюють перебіг боїв на фронті, а також російські обстріли. Крім того, на планшетах видно українські удари по Росії.

За словами Зеленського, пристрій дозволяє детально бачити кожну атаку, місця запусків БпЛА чи ракет та ймовірні цілі.

«Це дозволяє нам бачити ситуацію на передовій в Україні і навіть кожного вбитого ворога з відеодоказами. iPad також показує кожен удар у нашому повітряному просторі, нашій морській зоні та наші удари великої дальності по Росії», – сказав Зеленський.

Президент розповів, що такі планшети має премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко, міністр оборони Михайло Федоров та українське військове командування. За словами Володимира Зеленського, подібний символічний планшет він подарував «на знак подяки та вдячності» королю Великої Британії Чарльзу III.

«Ми готові зробити все, щоб наша оборона випереджала тих, хто хоче вбивати. Працюйте з нами якомога тісніше, щоб ні Київ, ні Лондон, ні будь-яка інша столиця не були змушені ховатися під сітками від дронів чи жити без безпечного неба, землі та моря. У світі, де дрони починають домінувати, потрібні такі інструменти, як цей iPad – тобто система захисту, яку ми можемо створити разом», – сказав Зеленський.

Володимир Зеленський додав, що король запитав його, чи він має ще кілька таких планшетів, на що президент відповів, що має тільки один. Тоді Чарльз III пожартував, що «поділиться» українським iPad з премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Президент сказав, що партнери на Близькому Сході теж зможуть відстежувати атаки Ірану або єменських хуситів в реальному часі, якщо разом з Україною побудують таку саму систему відстеження. Він назвав спостереження за ситуацією на фронті «еволюцією безпеки» та висловив сподівання, що вона дозволить «кожному лідеру, кожному міністру оборони й навіть простим людям» мати подібний планшет.