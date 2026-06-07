Сили оборони взяли під вогневий контроль ключовий маршрут росіян до Криму
Бійці завдають ударів по логістичних об'єктах на стратегічно важливому маршруті Мелітополь – Чонгар
Українські захисники встановили щільний вогневий контроль над одним із найважливіших логістичних маршрутів російських військ на південному напрямку. Це вже суттєво вплинуло на забезпечення ворожого угруповання. Про це у суботу, 6 червня, повідомили у 3-му окремому полку спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго.
За інформацією військових, оператори безпілотних систем 3-го окремого полку Сил спеціальних операцій контролюють з повітря ділянку сухопутного коридору, яким російські війська здійснюють переміщення у напрямку тимчасово окупованого Криму.
Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал
У підрозділі зазначають, що ударні безпілотники систематично знищують військову техніку противника та завдають ударів по логістичних об'єктах на стратегічно важливому маршруті Мелітополь – Чонгар.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
У Силах спеціальних операцій наголосили, що завдяки ефективній роботі підрозділів вже вдалося значно ускладнити постачання російської армії, зокрема доставку пального та матеріально-технічних ресурсів на територію тимчасово окупованого Криму.
Як пишуть російські телеграм-канали, на тимчасово окупованому півострові мешканців дедалі частіше скаржаться на дефіцит продуктів, який виникає через паніку людей. Першими під удар потрапили цукор, рис, гречка, сіль, борошно, олія та макарони.
Тим часом у деяких магазинах уже запровадили обмеження на продаж в одні руки не більше трьох одиниць товару.
Також повідомляли, що на початку червня російська окупаційна адміністрація в окупованому Севастополі закликала мешканців відмовлятися від використання приватних автомобілів і переходити на громадський транспорт через дефіцит пального.