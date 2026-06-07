Безпілотники систематично знищують військову техніку противника

Українські захисники встановили щільний вогневий контроль над одним із найважливіших логістичних маршрутів російських військ на південному напрямку. Це вже суттєво вплинуло на забезпечення ворожого угруповання. Про це у суботу, 6 червня, повідомили у 3-му окремому полку спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго.

За інформацією військових, оператори безпілотних систем 3-го окремого полку Сил спеціальних операцій контролюють з повітря ділянку сухопутного коридору, яким російські війська здійснюють переміщення у напрямку тимчасово окупованого Криму.

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У підрозділі зазначають, що ударні безпілотники систематично знищують військову техніку противника та завдають ударів по логістичних об'єктах на стратегічно важливому маршруті Мелітополь – Чонгар.

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У Силах спеціальних операцій наголосили, що завдяки ефективній роботі підрозділів вже вдалося значно ускладнити постачання російської армії, зокрема доставку пального та матеріально-технічних ресурсів на територію тимчасово окупованого Криму.

Як пишуть російські телеграм-канали, на тимчасово окупованому півострові мешканців дедалі частіше скаржаться на дефіцит продуктів, який виникає через паніку людей. Першими під удар потрапили цукор, рис, гречка, сіль, борошно, олія та макарони.

Тим часом у деяких магазинах уже запровадили обмеження на продаж в одні руки не більше трьох одиниць товару.

Також повідомляли, що на початку червня російська окупаційна адміністрація в окупованому Севастополі закликала мешканців відмовлятися від використання приватних автомобілів і переходити на громадський транспорт через дефіцит пального.