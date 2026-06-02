Окупанти просять цивільних менше користуватися автомобілями

Російська окупаційна адміністрація в окупованому Севастополі закликає мешканців відмовлятися від використання приватних автомобілів і переходити на громадський транспорт через дефіцит пального. Про це 2 червня повідомив Центр національного спротиву.

«На функціонування громадського транспорту спрямовуються залишки доступного пального, аби підтримувати картинку “стабільності” та демонструвати нібито повний контроль над ситуацією», – ідеться в повідомленні.

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За інформацією ЦНС, логістичне забезпечення російських окупантів у Криму продовжує погіршуватися. Після серії успішних ударів по російській паливній інфраструктурі та військових об’єктах ворог змушений постійно змінювати маршрути постачання ресурсів на півострів.

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Також зазначається, що окупанти дедалі більше обмежені у використанні Кримського мосту для військової логістики. Поромні переправи також перебувають під постійною загрозою, а сухопутний коридор через окуповані території півдня України дедалі частіше опиняється в зоні роботи українських безпілотників.

Фактично Крим поступово втрачає стабільне логістичне сполучення одразу за кількома напрямками. І якщо ситуація для окупантів продовжить розвиватися в тому ж напрямку, дефіцит пального на півострові з тимчасової проблеми дуже швидко перетвориться на повноцінну кризу, зауважують активісти.