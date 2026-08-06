Садовий також спростував інформацію про те, що митрополит нібито освячував новий корпус

Міський голова Львова Андрій Садовий відреагував на скандал через присутність митрополита Львівського і Галицького УПЦ МП Філарета Кучерова на відкритті нового корпусу реабілітаційного центру Unbroken на вул. Пекарській, 59А. Мер заявив, що не запрошував митрополита та назвав його присутність на заході «проколом». Про це Андрій Садовий написав у фейсбуці, у четвер ввечері, 6 серпня.

Об 11:00 на вул. Пекарській у Львові відкрили новий корпус реабілітаційного центру Unbroken. Участь у заході взяли міські чиновники, керівництво Національного реабілітаційного центру Unbroken, ректори Львівської політехніки та Львівського національного університету ім. Івана Франка. На освяченні також з’явився митрополит Львівський і Галицький УПЦ МП Філарет Кучеров. Його поява викликала обурення серед громадськості, духовенства та журналістів. На ситуацію звернули особливу увагу через історію самої будівлі: за часів президентства Віктора Януковича її передали Львівській єпархії УПЦ МП, а після початку повномасштабної війни повернули громаді Львова. Тепер у приміщенні облаштували центр для реабілітації поранених українських військових і цивільних.

Увечері 6 серпня Андрій Садовий пояснив, що особисто не запрошував Філарета Кучерова на відкриття центру та не погоджував список гостей.

«Ні, я його не запрошував. Ні, я не погоджував перелік гостей, бо в нас кожен має свою відповідальність і своє бачення. Тут справді стався прокол», – написав мер.

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Садовий також спростував інформацію про те, що митрополит нібито освячував новий корпус.

«Ні, він нічого не освячував. Це просто неправда. Так, це все одно дуже погана історія», – заявив міський голова.

Садовий також нагадав про історію будівлі на вул. Пекарській. За часів Януковича тодішній прем’єр-міністр Микола Азаров зобов’язав голову Львівської ОДА Миколу Шемчука передати будівлю УПЦ МП. Наприкінці 2013 року уже наступний голова ЛОДА Олег Сало підписав розпорядження про передачу майнового комплексу військового містечка №212 на вул. Пекарській, 57-59, Львівської єпархії УПЦ МП. Уже після початку повномасштабної війни ці будинки повернули громаді Львова.

У новому корпусі Unbroken одночасно зможуть проходити лікування та відновлення 55 українських військових, які зазнали важких поранень. Тут також працюватиме навчальний корпус медичної школи університету Unbroken, де готуватимуть фахівців із реабілітації.