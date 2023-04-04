Колишнє військове містечко на вул. Пекарській передали у власність УПЦ МП в часи Януковича

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що майно церкви УПЦ МП у Львові передадуть на баланс міста. Йдеться про кілька об’єктів – приміщення у центрі міста на вул. Пекарській та незаконно збудована церква на Сихові.

«Приміщення на вул. Пекарській будуть прийняті на баланс міста. Тут розвиватимемо систему реабілітації. Ініціатива важлива, "богоугодна", тому, думаю, ніхто не буде проти», – написав мер Львова.

Зазначимо, що колишні будівлі вiйськового мiстечка на вул. Пекарській, 57-59 тодішній голова ЛОДА Олег Сало у 2013 році передав у власність релігійній громаді Львівській єпархії УПЦ МП. Там був розташований Свято-Воскресенський Новоафонський монастир, але у 2022 році його настоятель заявив про перехід у ПЦУ. Однак сам майновий комплекс залишився у власності УПЦ МП.

Самобуд церкви УПЦ МП на Сихові

Також Андрій Садовий додав, що самобуд дерев’яної церкви Святого рівноапостольного князя Володимира на Сихові демонтують найближчим часом. 9 березня міські депутати прийняли рішення передати земельну ділянку під нею Православній церкві України (ПЦУ) для будівництва нової церкви.

«Щодо храму на вул. Бобанича [колишня вул. Короленка] ситуація складніша. Майно належить релігійній громаді, яка на словах відрікається від МП. Тому тут є два варіанти: офіційно стати Українською церквою, або ж пройти процес націоналізації. Всі необхідні для цього документи вже підготовлено», – заявив мер Львова.

Церква Великомученика Георгія на вул. Бобанича у Львові

Нагадаємо, УПЦ МП випровадили з Києво-Печерської лаври, готуються документи до виселення їхнього духовенства з Почаївської лаври. Хмельницька облрада заявила про заборону УПЦ МП на території області. А міська рада Хмельницького позбавила УПЦ МП права користування землею після інциденту з побиттям військового священиком собору. СБУ провела масові обшуки в єпархіях та храмах УПЦ МП, багатьом представникам духовенства вручили підозру за співпрацю з окупантами та державну зраду. Розмову ZAXID.NET з митрополитом Львівським і Галицьким Філаретом читайте тут.