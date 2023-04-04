Минулими вихідними у храмі УПЦ МП у Хмельницькому священослужителі побили військового

У вівторок, 4 квітня, на позачерговій сесії депутати Хмельницької міської ради припинили право користування земельними ділянками релігійним організаціям, що належать до УПЦ МП. Це 13 земельних ділянок, що перебувають у власності громади, зокрема, і Свято-Покровський кафедральний собор, де 2 квітня сталась сутичка між священиками й колишнім військовим.

Таке рішення ухвалили одноголосно 38 присутніх депутатів. Всі рішення перед пленарним засіданням сьогодні розглянули на земельній комісії, розповів «Суспільному» голова комісії Сергій Болотніков.

Ще шість земельних ділянок перебувають в приватній власності релігійних громад, на них міська влада впливу не має. Ще три – на території інших установ, це, зокрема, Міжрегіональна академія управління персоналом та Хмельницька обласна лікарня. Про це розповів Хмельницький міський голова Олександр Симчишин.

За його словами, міська рада поверне право на користування земельними ділянками громадам за умови, якщо ті перейдуть до ПЦУ.

Нагадаємо, у неділю, 2 квітня, у Хмельницькому священики Московського патріархату побили українського військового, який прийшов до храму. Відповідне відео оприлюднив депутат Хмельницької обласної ради Віктор Бурлик у Facebook.

На цей інцидент зреагував мер Хмельницького Олександр Симчишин. Зокрема, він заявив, що Хмельницька міська рада збереться на позачергову сесію й позбавить УПЦ МП права на користування земельними ділянками в межах міста. Того ж дня жителі Хмельницького проголосували за перехід Свято-Покровського кафедрального собору від УПЦ МП до ПЦУ.