Священослужителі УПЦ МП накинулись на військового з кулаками

У місті Хмельницький священики Московського патріархату побили українського військового, який прийшов до храму. Про це написав депутат Хмельницької обласної ради Віктор Бурлик у Facebook.

За його словами, на відеоролику – військовий Артур Ананьєв, який з початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України, пішов добровольцем на фронт. Воював боєць в складі 19 стрілецького батальйону. На фронті чоловік отримав контузію та черепно-мозкову травму.

«Коли вся країна спостерігає за ситуацією в Лаврі, він сам пішов у московський храм щоб поставити питання: "Скільки людей ще має загинути, щоб ви перестали ходити в московський патріархат?" Що було далі видно на відео», – розповів Бурлик і додав, що правоохоронці затримали військового за статею 173 (дрібне хуліганство).

На опублікованому відео видно, як священослужителі УПЦ МП б'ють військового, намагаючись виштовхати його з храму. При цьому ніхто із присутніх прихожан не намагається захистити бійця ЗСУ.

Трохи згодом, журналісти місцевого видання vsim.ua звернулись до патрульної поліції. Речниця підвердила, інцидент стався у Свято-Покровському Кафедральному соборі УПЦ МП. Під час богослужіння 26-річний чоловік «розпочав конфлікт із священиком, який читав молитовну літургію». Свідки цієї події викликали працівників поліції.

На даний час вирішується питання про притягнення громадянина, до відповідальності за адміністративною статтею 173 про дрібне хуліганство. Натомість, за фактом побиття військовослужбовця, слідчі відкрили кримінальне провадження стосовно священика вже за кримінальною статтею про хуліганство.

Пізніше на інцидент відреагував мер Хмельницького Олександр Симчишин. Зокрема, він заявив, що Хмельницька міська рада збереться на позачергову сесію й позбавить УПЦ МП права на користування земельними ділянками в межах міста. Також, за його словами, депутати проситимуть ухвалити відповідне рішення районну та обласну раду. Також Симчишин закликав Верховну Раду ухвалити закон про заборону УПЦ МП.

Згодом місцеві жителі проголосували за перехід собору до Православної церкви України.