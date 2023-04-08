2 квітня служителі УПЦ (МП) в Хмельницькому побили військового

Поліція оголосила у розшук іподиякона УПЦ (МП) Ігоря Слободяна, який побив колишнього військового Артура Ананьєва у Свято-Покровському кафедральному соборі Хмельницького. Відповідна інформація розміщена в розділі «Розшук» на сайті МВС в категорії «особа, яка переховується від органів досудового розслідування», передає «Укрінформ».

Датою зникнення Ігоря Слободяна вказано 5 квітня.

Того ж дня ГУ НП у Хмельницькій області повідомило, що «слідчі Хмельницького райуправління поліції ГУНП в Хмельницькій області відкрили провадження за ч. 2 статті 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Наразі поліцейські з’ясовують усі обставини конфлікту, опитують свідків та учасників події».

скріншот зі сторінки МВС

Про зникнення служителя церкви в ефірі «Прямого» заявив депутат Хмельницької міськради Олександр Василишин.

«Піп, який побив військового в соборі на Володимирській, втік із України», – наголосив він.

У справі щодо побиття колишнього військовослужбовця в приміщенні Свято-Покровського собору наразі розслідується два кримінальні провадження.

Нагадаємо, 2 квітня служителі УПЦ (МП) в Хмельницькому побили військового Артура Ананьєва. На кадрах видно, як священники копають чоловіка в однострої ногами, штовхають та, зрештою, припирають до стіни. Він же натомість вигукує: «Скільки людей ще має загинути, щоб ви перестали ходити в московський патріархат?»

Конфлікт відбувся у Свято-Покровському Кафедральному соборі УПЦ (МП). Під час сутички декілька людей накинулися на військового та намагалися вивести його з церкви. Декілька вірян просили служителів Московської церкви не бити військового, проте церковники вилаялися на них.

Артур Ананьєв наразі перебуває на стаціонарному лікуванні у Хмельницькій міській лікарні. У нього діагностували закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку. Того ж дня собор у Хмельницькому, де побили військового, перейшов до ПЦУ.