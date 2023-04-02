Люди зібралися біля собору УПЦ МП у Хмельницькому, 2 квітня 2023

Жителі Хмельницького ввечері в неділю, 2 квітня, проголосували за перехід Свято-Покровського кафедрального собору від Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України. Це сталося після того, як священики УПЦ МП вранці цього дня під час богослужіння в цьому соборі побили 26-річного військового Артура Ананьєва.

Як повідомило «Суспільне», ключі від храму передали ревізійній комісії, яку обрали містяни під час зібрання, розповів голова ревізійної комісії Юрій Смаль. За його словами, до собору зайшла ревізійна комісія, журналісти й попередній секретар храму Олександр Рибчинський. Вони описують майно. Далі церкву закриють. Богослужіння у ній до Великодня за східним обрядом не проводитимуть.

За попередніми даними, на зібрані офіційно зареєструвалося 1235 людей. У понеділок, 3 квітня, представники комісії нестимуть документи про перереєстрацію релігійної громади в ОВА, додав Юрій Смаль.

Перед цим біля Свято-Покровського кафедрального собору

Української православної церкви Московського патріархату, почалися сутички. Самих священиків вивели з території собору.

Видання «Є» повідомило, що люди, які зібралися біля церкви, скандували «Геть московського попа», «Слава Героям», лунали заклики переходити до Православної церкви України. Мітингувальники вимагали, щоб до них вийшла людина, яка підняла руку на військового, пояснила свій вчинок та вибачилася за свої дії.

УПЦ МП повідомила, що мітингувальники «провели свої незаконні збори, які назвали «зборами парафіяльної громади», з вимогою опечатати храм, звернулися до правоохоронців і під скандування вивели священство УПЦ з території собору».

Нагадаємо, в неділю, 2 квітня, у Хмельницькому священики УПЦ МП у церкві побили військового Артура Ананьєва. Солдата, звільненого зі служби за станом здоров’я, виштовхали з церкви за запитання про те, «скільки людей ще має загинути, щоб люди перестали ходити в УПЦ МП». Також у поліції повідомили, що 26-річний військовий скинув зі столу на підлогу Євангеліє.

Мер Хмельницького Олександр Симчишин відреагував на інцидент. Він анонсував позачергове засідання сесії міськради, на якому в УПЦ МП мають забрати право користування земельними ділянками у межах міста. Натомість Хмельницька ОВА закликала громадськість «знизити градус» напруги довкола цієї ситуації.