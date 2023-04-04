Депутати Хмельницької обласної ради заявили про заборону діяльності УПЦ МП на території області. Відповідне рішення облрада прийняла на позачерговому засіданні сесії у вівторок, 4 квітня. Депутатів на сесію скликали через скандальний інцидент із бійкою у храмі УПЦ МП у Хмельницькому. Як повідомляв ZAXID.NET, раніше Хмельницька міськрада позбавила УПЦ МП права користуватися земельними ділянками, де розташовані храми.

Як зазначається у рішенні Хмельницької обласної ради, депутати також звернулися до президента України Володимира Зеленського з пропозицією невідкладно розглянути законопроект, яким передбачається заборона діяльності УПЦ МП на території України.

«Депутати обласної ради одноголосно прийняли рішення про заборону діяльності Української Православної Церкви Московського патріархату (офіційно зареєстрована як Київська митрополія Української православної церкви) на території Хмельницької області», – йдеться у повідомленні прес-служби облради.

Крім того, цим же рішенням, депутати рекомендували місцевим радам провести інвентаризацію земель, які перебувають в користуванні УПЦ МП та розглянути рішення про припинення права користування на такі земельні ділянки.

Додамо, що Хмельницька облрада не перша і не єдина, яка забороняє діяльність УПЦ МП на своїй території. Проте подібне рішення місцевого самоврядування неможливо втілити, оскільки воно перебуває поза компетенцією місцевих рад – для цього потрібний спеціальний закон.

Зазначимо, після інциденту з побиттям військового у Свято-Покровському кафедральному соборі міська рада Хмельницького на позачерговій сесії припинила право користування земельними ділянками релігійним організаціям, що належать до УПЦ МП. Йдеться про 13 земельних ділянок, що перебувають у власності громади, зокрема, і про Свято-Покровський кафедральний собор.

Нагадаємо, у неділю, 2 квітня, у Хмельницькому у кафедральному соборі УПЦ МП представники священства побили українського військового. Частину інциденту, записаного на відео, оприлюднив депутат Хмельницької обласної ради Віктор Бурлик у Facebook. У прес-службі УПЦ МП бійку з колишнім військовим назвали провокацією та, зокрема, зазначили, що все сталося через напад на священика під час служби: «чоловік вчинив напад на священнослужителя Покровського кафедрального собору, зірвав Богослужіння, облив та пошкодив Священне Євангеліє в присутності понад 100 прихожан». Після бійки на колишнього військового поліція склала протокол за дрібне хуліганство, на священика – за кримінальною статтею про хуліганство.

На випадок відреагував мер Хмельницького Олександр Симчишин. Зокрема, він заявив, що Хмельницька міськрада збереться на позачергову сесію й позбавить УПЦ МП права на користування земельними ділянками в межах міста. Того ж дня жителі Хмельницького проголосували за перехід Свято-Покровського кафедрального собору від УПЦ МП до ПЦУ.