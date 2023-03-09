Земельну ділянку під самобудом на просп. Червоної Калини, 89 передали ПЦУ

Депутати Львівської міської ради передали земельну ділянку під самовільно встановленим дерев’яним храмом святого рівноапостольного князя Володимира Української православної церкви (УПЦ МП) для Православної церкви України (ПЦУ) під будівництво нової церкви. За відповідну ухвалу 9 березня проголосували 52 депутати.

Йдеться про ділянку на просп. Червоної Калини, 89 площею 0,76 га. Депутати Львівської міськради дозволили релігійній громаді Львівсько-Сокальської єпархії Української православної церкви (ПЦУ) парафії Свято-Преображенського кафедрального собору на Сихові дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

Ця ділянка належить до зони Г-4 й призначена для будівництва й обслуговування культурних, спортивних та релігійних споруд. На цій ділянці розташовані два самобуди УПЦ МП, дерев’яний та кам’яний храми. Однак, як вказано у пояснювальній записці до ухвали, у держреєстрі відсутня інформація щодо їхньої реєстрації як нерухомого майна.

Також цією ухвалою депутати вилучили з переліку місць для вигулу собак майданчик поруч із майбутнім будівництвом.

За планами, громада Львівсько-Сокальської єпархії ПЦУ планує збудувати на Сихові кафедральний собор. Після оформлення земельної документації,єпархія має звернутися до виконавчого комітету Львівської міськради за містобудівними умовами та обмеженнями.

Нагадаємо, дерев’яний храм святого рівноапостольного князя Володимира (УПЦ МП) на Сихові вже неодноразово намагалися демонтувати через сумнівну законність його зведення.

Кілька разів у храмі виникала пожежі, які парафіяни та настоятель церкви називали підпалом. Через приналежність храму до Московського патріархату невідомі обклеювали стіни церкви портретами Сталіна та заливали двері і вікна церкви монтажною піною. В червні під покрівлею храму знову виникла пожежа.

У липні 2022 року віряни храму вирішили перейти до ПЦУ. Настоятель самовільного храму Володимир Кузьо назвав відповідне розпорядження голови ОВА «зловживанням владою».