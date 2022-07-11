Храм святого рівноапостольного князя Володимира УПЦ через приналежність до Московського патріархату та незаконнісь встановлення неодноразово вимагали демонтувати

Віряни храму святого рівноапостольного князя Володимира Української православної церкви (УПЦ МП) на Сихові вирішили перейти до ПЦУ. Після того, як у храмі виникала низка пожеж, а стіни невідомі обмалювали написами «Дім Путіна», парафіяни самостійно зібрали збори про перехід до ПЦУ, після чого, 6 липня, відповідні зміни до статуту громади зареєструвала Львівська ОВА.

Як розповів ZAXID.NET секретар Львівсько-Сокальської єпархії ПЦУ отець Володимир Бачинський, у червні віряни церкви провели збори, на яких вирішили перейти з УПЦ до ПЦУ.

«Збори були в червні. Люди подивилися на всі жахіття війни, зробили збори, за результатами яких склали протокол, приїхали в єпархію, де митрополит підписав статут. Далі вони подали його в ЛОВА», – розповів Володимир Бачинський.

6 липня голова Львівської ОВА Максим Козицький видав розпорядження, в якому йдеться про реєстрацію змін до статуту релігійної організації «Релігійна громада Української православної церкви Сихівського району Львова» та викласти статут у новій редакції як релігійної організації «Релігійна громада Львівсько-Сокальської єпархії Української православної церкви (ПЦУ) парафії Святого Володимира у Сихівському районі міста Львова».

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, уповноваженою особою громади є настоятель самовільного храму святого рівноапостольного князя Володимира на Сихові Володимир Кузьо. У коментарі ZAXID.NET він назвав розпорядження голови «зловживанням владою».

Зазначимо, що сам дерев’яний храм святого рівноапостольного князя Володимира на Сихові вже неодноразово намагалися демонтувати через сумнівну законність його зведення.

Кілька разів у храмі виникала пожежі, які парафіяни та настоятель церкви називали підпалом. Через приналежність храму до Московського патріархату невідомі обклеювали стіни церкви портретами Сталіна та заливали двері і вікна церкви монтажною піною. В червні під покрівлею храму знову виникла пожежа.

Нагадаємо, що Львівська районна рада, а потім Львівська міська рада на сесіях прийняли рішення про заборону діяльності УПЦ МП на території Львова та району. Однак представник Львівської ОВА Василь Дорош пояснював, що реалізувати ці рішення на практиці неможливо й для цього потрібен окремий закон.