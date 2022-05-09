Невідомі розмалювали провакативними написами стіни храму УПЦ МП на Сихові

У Львові невідомі обмалювали фарбою храм святого рівноапостольного князя Володимира Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) та залили монтажною піною вхідні двері. Про це повідомили на сайті Української православної церкви.

Інцидент трапився у неділю, 8 травня, у храмі святого рівноапостольного князя Володимира УПЦ МП. що на просп. Червоної Калини, 89. Як видно з опублікованих фото, невідомі розмалювали фарбою дерев’яні стіни церкви написами «дім Путіна», «чорти ФСБ» та «русня не люди». Крім цього, вхідні двері храму залили монтажною піною.

«8 травня 2022 року, у неділю жінок-мироносиць, парафіяни Свято-Володимирського храму не змогли потрапити всередину храму для звершення Богослужіння, оскільки вхідні двері були залиті монтажною піною», – йдеться в повідомленні.

Настоятель храму отець Володимир Кузьо викликав поліцію.

Зазначимо, що храм УПЦ МП на Сихові неодноразово намагалися демонтувати через сумнівну законність його зведення. Зокрема, активісти вимагали Держархбудінспекцію та Держгеокадастр перевірити документи, що узаконюють зведення храму.

Кілька разів у дерев’яному храмі виникала пожежі, які прихожани та настоятель церкви називали підпалом. Через приналежність храму до Московського патріархату невідомі обклеювали стіни церкви портретами Сталіна.