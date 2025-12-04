Старт програми «3000 км Україною»: на які поїзди можна отримати безкоштовні квитки
Перший етап програми орієнтований на жителів прифронтових регіонів
3 грудня стартував перший етап пілотної програми «3000 км Україною», інформує «Укрзалізниця». В УЗ підкреслили, що маршрути першого етапу обрані для підтримки жителів прифронтових територій. Це дасть можливість родинам відвідати близьких біля лінії фронту або мешканцям прифронтових громад переїхати в інші регіони на зимовий період.
Крім того, у четвер, 4 грудня УЗ відкрила можливість пасажирам із дітьми з прифронтових регіонів (зокрема, Запоріжжя, Харкова, Сум та Чернігова) безкоштовно приїхати до Києва чи Львова. Вони зможуть долучитися до святкових «Чарівних експресів» – паровозних турів до Дня Святого Миколая. На цю ініціативу вже зареєструвалося близько 500 родин.
Умови та маршрути
Програма «3000 км Україною» дозволяє пасажирам отримати 3000 км для використання у непікові періоди. Ці кілометри можна обміняти на до 4 безкоштовних квитків у вагони 2-го, 3-го класу, купе та плацкарт до кінця 2026 року. Подорожі стартують з 5 грудня. На першому етапі квитки доступні на 18 поїздів далекого сполучення.
На першому етапі програми квитки доступні на такі поїзди:
- №101/102 Миколаїв – Барвінкове (Краматорськ),
- №103/104 (Краматорськ) Барвінкове – Львів,
- №109/110 Львів – Миколаїв,
- №115/116 Суми – Київ,
- №121/122 Миколаїв – Київ,
- №127/128 Львів – Запоріжжя,
- №141/142 Івано-Франківськ – Чернігів,
- №143/144 Суми – Рахів,
- №39/40 Солотвино – Запоріжжя,
- №45/44 Харків – Ужгород,
- №47/48 Запоріжжя – Мукачево,
- №51/52 Одеса – Запоріжжя,
- №53/54 Дніпро – Одеса,
- №61/62 Дніпро – Івано-Франківськ,
- №773/774 Київ – Конотоп,
- №87/88 Ковель – Запоріжжя,
- № 886/888 Фастів – Чернігів,
- №895/896 Конотоп – Фастів.
Доступними також є місця в дитячих купе на рейсах таких поїздів:
- №15/16 Харків – Ясіня,
- №17/18 Харків – Ужгород,
- №41/42 Дніпро – Трускавець.
А також місця 2 класу в Інтерсіті+:
- №719/720 Харків – Київ,
- №723/722 Харків – Київ,
- №731/732 Запоріжжя – Київ.
На наступних етапах УЗ планує забезпечити 250 тисяч місць щомісяця поза гарячим сезоном. Щоб оформити безкоштовний квиток, необхідно:
- оновити мобільний застосунок УЗ
- та верифікувати профіль через «Дію».
У перший день запуску програми українці оформили понад 4 тисячі безкоштовних квитків до та з прифронтових територій, що сумарно склало 2,5 мільйона кілометрів. Загалом у програмі вже зареєструватися понад 100 тисяч користувачів. Найбільший попит фіксують на напрямки до Харкова та Запоріжжя.
Раніше в «Укрзалізниці» запевнили, що на цю програму уряду не потрібно виділяти додаткових грошей із держбюджету. До слова, для сталої роботи у 2026 році «Укрзалізниця» просить у держави 48,8 млрд грн для перекриття 75% собівартості пасажирських перевезень.