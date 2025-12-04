У межах «3000 км Україною» доступні квитки на 18 поїздів

3 грудня стартував перший етап пілотної програми «3000 км Україною», інформує «Укрзалізниця». В УЗ підкреслили, що маршрути першого етапу обрані для підтримки жителів прифронтових територій. Це дасть можливість родинам відвідати близьких біля лінії фронту або мешканцям прифронтових громад переїхати в інші регіони на зимовий період.

Крім того, у четвер, 4 грудня УЗ відкрила можливість пасажирам із дітьми з прифронтових регіонів (зокрема, Запоріжжя, Харкова, Сум та Чернігова) безкоштовно приїхати до Києва чи Львова. Вони зможуть долучитися до святкових «Чарівних експресів» – паровозних турів до Дня Святого Миколая. На цю ініціативу вже зареєструвалося близько 500 родин.

Умови та маршрути

Програма «3000 км Україною» дозволяє пасажирам отримати 3000 км для використання у непікові періоди. Ці кілометри можна обміняти на до 4 безкоштовних квитків у вагони 2-го, 3-го класу, купе та плацкарт до кінця 2026 року. Подорожі стартують з 5 грудня. На першому етапі квитки доступні на 18 поїздів далекого сполучення.

На першому етапі програми квитки доступні на такі поїзди:

№101/102 Миколаїв – Барвінкове (Краматорськ), №103/104 (Краматорськ) Барвінкове – Львів, №109/110 Львів – Миколаїв, №115/116 Суми – Київ, №121/122 Миколаїв – Київ, №127/128 Львів – Запоріжжя, №141/142 Івано-Франківськ – Чернігів, №143/144 Суми – Рахів, №39/40 Солотвино – Запоріжжя, №45/44 Харків – Ужгород, №47/48 Запоріжжя – Мукачево, №51/52 Одеса – Запоріжжя, №53/54 Дніпро – Одеса, №61/62 Дніпро – Івано-Франківськ, №773/774 Київ – Конотоп, №87/88 Ковель – Запоріжжя, № 886/888 Фастів – Чернігів, №895/896 Конотоп – Фастів.

Доступними також є місця в дитячих купе на рейсах таких поїздів:

№15/16 Харків – Ясіня, №17/18 Харків – Ужгород, №41/42 Дніпро – Трускавець.

А також місця 2 класу в Інтерсіті+:

№719/720 Харків – Київ, №723/722 Харків – Київ, №731/732 Запоріжжя – Київ.

На наступних етапах УЗ планує забезпечити 250 тисяч місць щомісяця поза гарячим сезоном. Щоб оформити безкоштовний квиток, необхідно:

оновити мобільний застосунок УЗ

та верифікувати профіль через «Дію».

У перший день запуску програми українці оформили понад 4 тисячі безкоштовних квитків до та з прифронтових територій, що сумарно склало 2,5 мільйона кілометрів. Загалом у програмі вже зареєструватися понад 100 тисяч користувачів. Найбільший попит фіксують на напрямки до Харкова та Запоріжжя.

Раніше в «Укрзалізниці» запевнили, що на цю програму уряду не потрібно виділяти додаткових грошей із держбюджету. До слова, для сталої роботи у 2026 році «Укрзалізниця» просить у держави 48,8 млрд грн для перекриття 75% собівартості пасажирських перевезень.