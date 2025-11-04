Програма покликана збалансувати попит українців на квитки у літній та зимовий період

Для реалізації програми «УЗ-3000», яка передбачає безплатні поїздки для українців, не потрібні додаткові гроші від держави. Про це під час спільного брифінгу з представниками Кабміну у вівторок, 4 листопада, повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський, передає «Радіо Свобода» та «Ґрунт».

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко розповіла, що 2025 року «Укрзалізниця» отримала 13 млрд грн із резервного фонду, а наступного отримає 16 млрд грн. За її словами, це не пов’язано з анонсованою програмою «УЗ-3000», а є необхідним фінансуванням.

Водночас Олександр Перцовський розповів, що для програми «Укрзалізниці» взагалі не потрібне державне фінансування – за його словами, «УЗ-3000» здійснюватимуть коштом місць, які їздять порожніми в непіковий сезон, а також шляхом перегляду цін на квитки преміум-сегменту.

За словами голови правління компанії, «УЗ-3000» не стосуватиметься місць у вагонах першого класу, СВ та міжнародного сполучення. Для цих категорій компанія хоче вводити динамічну ціну та додаткові сервіси, щоб компенсувати витрати на програму безкоштовних поїздок.

Програма «УЗ-3000» триватиме протягом чотирьох місяців – у період, коли попит на залізничні квитки нижчий. За даними Перцовського, у зимовий період 2024 року близько 1 млн місць залишалися вільними.

«В період низького попиту на пасажирські перевезення «Укрзалізниця» має 200-250 тис. на місяць незаповнених місць в поїздах далекого сполучення. І саме їх «Укрзалізниця» пропонує використати для соціальної програми. Ми хочемо збалансувати попит, заповнити ці місця й розвантажити пікові дати, коли квитків практично немає», – пояснив Перцовський.

Посилаючись на опитування «Укрзалізниці», він зазначив, що велика частина пасажирів готова змінювати дату чи навіть місяць подорожі. За допомогою «УЗ-3000» компанія хоче дозаповнити місця, пропонуючи поїзди «за кілометри», та перевозити більше пасажирів без додаткових витрат.

Ініціатива розпочне роботу в грудні 2025 року та спершу буде сконцентрована на пасажирах із прифронтових територій. Міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба повідомив, що йдеться про обласні центри, де «загалом проживають 12 мільйонів людей». Наразі опрацьовуються деталі щодо роботи програми.

Нагадаємо, 1 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що доручив розробити програму транспортної підтримки в межах зимової допомоги для українців. Йшлося про програму «УЗ-3000», в межах якої українці зможуть безкоштовно проїхати 3000 км потягом у межах України.