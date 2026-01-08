Володимир Осідач був селищним головою Мишлятичів із 1996 по 2008 рік

Мостиський районний суд Львівської області закрив справу щодо колишнього селищного голови Мишлятицької сільської ради Володимира Осідача, який ще у 2003 році без рішення сільради підробив документи про приватизацію двох ділянок. Суд закрив справу за термінами давності і звільнив посадовця від відповідальності.

Як вказано в матеріалах справи, у 2003 році тодішній голова Мишлятицької сільської ради Володимир Осідач підробив документи про передачу земельної ділянки площею 0,44 га у приватну власність. При цьому, це питання на розгляд депутатів не виносили. Вартість ділянки на той час становила понад 271 тис. грн. Крім цього, за аналогічною схемою сільський голова передав у власність 0,15 га землі вартістю 93,6 тис. грн.

Лише в квітні 2025 року слідчі повідомили Володимиру Осідачу про підозру в службовому підробленні, зловживанні службовим становищем.

З моменту злочину минуло понад 10 років, тому адвокати колишнього посадовця звернулись в суд із клопотанням про закриття справи. Враховуючи обставини справи, суддя Світлана Гіряк звільнила Володимира Осідача від кримінальної відповідальності та закрила справу. Цю ухвалу можна оскаржити в апеляції.