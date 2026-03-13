Тодішній прем’єр-міністр України Віктор Ющенко зустрічає свого угорського колегу Віктора Орбана у Києві, 25 лютого 2000 рік

Третій президент України Віктор Ющенко написав відкритий лист до прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана і закликав його згадати власні принципи та стати «тим лідером, якого колись поважав світ». Лист і спільне фото з Орбаном, зроблене 26 років тому, колишній президент опублікував у фейсбуці 13 березня.

«Вікторе, подивись на це фото. Ми стоїмо поруч у часи, коли майбутнє нашого регіону здавалося нам спільним, зрозумілим і світлим. Тоді ми разом вірили, що свобода – це не просто слово, а найвищий дар, за який варто боротися. Я пам’ятаю тебе іншим. Я пам’ятаю лідера, який розумів ціну гідності та знав, що таке визволення від імперського гніту», – написав Ющенко.

Він зауважив, що нині з подивом спостерігає за діями угорського прем’єра.

«​Як сталося, що людина, яка бачила становлення вільної Угорщини, сьогодні підігрує силам, які хочуть знищити свободу сусіда?» – зазначив політик.

Ющенко підкреслив, що українці зараз платять надзвичайно велику ціну, захищаючи не лише власну територію, а й безпеку всієї Європи, включно з Угорщиною.

«Політика – це не лише цифри, вигода чи газ. Це передусім цінності. Коли ти обираєш сторону агресора, ти зраджуєш не лише Україну – ти зраджуєш пам’ять власного народу, який знає, що таке радянські танки на вулицях Будапешта», – наголосив він.

У листі Ющенко також закликав Орбана зупинитися та згадати себе колишнього, підкресливши, що історія – сувора суддя, яка «не вибачає тих, хто мовчав або допомагав злу в часи великих випробувань».

«Ще не пізно повернутися до світла, до справжнього європейського братерства, де цінують честь, а не сумнівні політичні угоди. Закликаю тебе поглянути у вічі правді. Будь тим лідером, якого колись поважав світ і який знав, що свобода – це єдиний шлях», – підкреслив колишній президент.

Конфлікт між Україною та Угорщиною – останні новини

Останніми тижнями між Угорщиною та Україною загострився конфлікт. Угорський прем’єр Віктор Орбан вимагає від України відновити роботу пошкодженого внаслідок російської атаки 27 січня нафтопроводу «Дружба», яким російська нафта транспортується до Угорщини та Словаччини.

18 лютого на тлі припинення поставок російської нафти через територію України уряди Угорщини та Словаччини оголосили про припинення експорту дизпалива Україні. Також Словаччина заявила про припинення екстреного постачання електроенергії Україні.

У Єврокомісії зазначили, що хотіли б, щоб Україна відновила роботу нафтопроводу, але це рішення країна має ухвалювати самостійно.

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан неодноразово вдавався до публічних погроз, заявляючи, що примусить Україну силою відновити нафтопровід «Дружба». Зокрема, 20 лютого Угорщина заблокувала позику від Євросоюзу на 90 млрд євро для України, яку вже узгодили у грудні 2025 року.

5 березня у Будапешті угорські правоохоронці незаконно затримали сімох українських інкасаторів та два автомобілі з грошима і золотом. Уже 6 березня українських інкасаторів звільнили, проте готівка та золото залишилися в Будапешті. 10 березня Угорщина вирішила вилучити гроші, відібрані в України. За словами міністра транспорту Яноша Лазара, захоплення українських інкасаторів та викрадення готівки – це відповідь Угорщини на зупинку пошкодженого російською атакою нафтопроводу «Дружба», а захоплені гроші залишаться в Угорщині, поки транзит російської нафти не відновлять.