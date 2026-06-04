Львів розблокував пільгові «ЛеоКарт» для мешканців Мурованської громади

Мешканці Мурованської громади з 1 червня знову можуть користуватися пільговим проїздом у громадському транспорті Львова. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Львівської міської ради. Муроване стало першою приміською громадою, яка погодилася повністю відшкодовувати місту витрати на перевезення своїх пільговиків.

Про відновлення дії пільгових транспортних карток повідомили 3 червня на сторінці «Електронний квиток ЛеоКарт».

Щоб поновити дію пільгової «ЛеоКарт», жителям Мурованської громади необхідно актуалізувати дані власника картки. Для цього потрібно подати документи, які підтверджують особу та право на пільгу.

Оновити інформацію можна двома способами:

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через Портал мешканця Львова або особисто у будь-якому сервісному центрі «ЛеоКарт»,

попередньо записавшись за телефоном гарячої лінії 0 800 303 007.

Як розблокувати картку «ЛеоКарт» / Інфографіка «ЛеоКарт»

Після перевірки та оновлення даних картку розблокують, і її власник знову зможе безкоштовно користуватися громадським транспортом Львова.

Нагадаємо, з 16 березня у Львові почали блокувати пільгові картки мешканців приміських громад, які не уклали з містом угод про компенсацію перевезень. Наприкінці квітня виконком частково відновив право на безоплатний проїзд для окремих соціально вразливих категорій із громад, що не мають таких договорів, зокрема для людей з інвалідністю I та II груп, дітей з інвалідністю та дітей із багатодітних сімей. До слова, з 16 травня у Львові діють нові тарифи на проїзд у громадському транспорті.