З четверга, 13 січня, у Львові почне діяти система електронної оплати проїзду у громадському транспорті. Наразі використання е-квитка доступне лише для пільговиків – тобто пасажирів, які не платять за проїзд. У Львові є орієнтовно 250 тисяч пільговиків, і саме вони мають можливість першими випробувати на собі нову систему користування громадським транспортом.

ZAXID.NET пояснює, як правильно користуватись електронним квитком у громадському транспорті.

Що саме змінюється з 13 січня?

Усе дивовижно просто. Якщо ви не пільговик, то продовжуєте платити 10 грн готівкою водію в руки. А якщо ви належите до пільгової категорії, то продовжуєте безкоштовно їздити у транспорті, але сам алгоритм ваших дій дещо змінюється.

Отже, якщо ви вже отримали свою пільгову картку «ЛеоКарт» (адреси пунктів видачі), то тепер не треба казати водію «Посвідчення!», коли заходите у транспорт. Ви просто берете свою картку, притуляєте її до екрану валідатора і коли там зі звуком з’являється зелена галочка – це означає, що справа зроблена, можете спокійно їхати поїздку.

Ваша картка – персоналізована, а це означає, що вона містить інформацію про вас та ваші пільги. Позичати свою картку друзям/родичам для безкоштовних поїздок не варто – таку махінацію легко викриє контролер.

Валідатори розташовані на входах у транспорт: біля водія і всередині салону. Їх встановили у транспорті вже давно, тому ви їх точно впізнаєте.

Щоб завалідувати вашу транспортну картку, треба прикласти її до екрана валідатора і почекати, поки загориться зелена галочка

Якщо під час притуляння картки загорівся червоний хрестик – значить є проблема або з системою, або з вашою карткою. Зверніться до водія або повідомте про проблему в ЛКП «Львівавтодор».

Важливо: пільговики, за винятком школярів, мають лише 60 безкоштовних поїздок на місяць.

Як бути тим, хто не встиг отримати картку?

У Львові ще не встигли видати пільгові картки всім, хто подав документи на їхнє виготовлення. Тому принаймні до весни пільговиків, які їздять у транспорті без е-квитка, не будуть штрафувати чи зобов’язувати платити. Але в такому разі треба мати при собі посвідчення пільговика.

Так виглядає транспортна картка ЛеоКарт, з якою можна їздити в громадському транспорті Львова і міської громади

Орієнтовно з березня наявність завалідованої картки «ЛеоКарт» буде обов’язкова. Ні посвідчення пільговика, ні інші документи не зможуть її замінити.

А учні, студенти – для них щось зміниться?

Школярі і студенти теж мають пільги на проїзд у громадському транспорті. Батьки чи опікуни школярів можуть подати документи на отримання пільгової картки «ЛеоКарт», прийшовши з документами в один із пунктів видачі карток або ж подати ці документи на електронному порталі мешканця. Також школи можуть централізовано збирати дані своїх учнів для видачі е-квитків.

Студенти можуть самостійно оформити собі транспортну картку, записавшись на подачу документів через електронний портал мешканця чи прийшовши з документами в один з пунктів видачі карток.

Вартість пільгового квитка для школярів і студентів – 60 грн.

А що робити пільговикам з сусідніх міст?

Якщо ви регулярно приїжджаєте до Львова з Пустомитів, Сокаля чи навіть Чернівців, то за пільгову картку доведеться заплатити 60 грн – зате з цією карткою ви зможете користуватися міським траспортом і рік, і десять років; єдине обмеження – не більше 60 поїздок на місяць. Щоб отримати таку картку, необхідно подати документи, і забрати свою картку в одній з точок видачі е-квитка – в принципі алгоритм дій такий ж, як і для львів'ян, тільки за гроші.

А якщо я все проспав, не подав документи і взагалі не розумію, що відбувається?

Ви все ще можете подати свої документи на оформлення пільгового квитка через електронний портал мешканця або у Центрі обслуговування пасажирів (вул. Горбачевського,10). Також у Львові є ще ще п'ять локацій, куди можна прийти з усіма документами і на місці оперативно отримати свій електронний квиток.

Раніше ми детально описували, як саме і де можна оформити пільгову картку для проїзду у громадському транспорті. А ось перелік документів, які треба мати з собою:

паспорт громадянина або ID-картка;

ідентифікаційний код (картка платника податків);

посвідчення пільговика;

одне кольорове фото 3 х 4;

студентський/учнівський квиток (за необхідності).

А навіщо взагалі запускати е-квиток суто для пільговиків?

Ну, по-перше, це дасть можливість порахувати точну кількість пільговиків, які користуються громадським транспортом, вивчити маршрути і час користування – тобто дослідити пасажиропотік таких пасажирів.

По-друге, поки електронним квитком будуть користуватись лише пільговики, які не оплачують проїзд, в оператора системи буде можливість перевірити, чи все працює справно і чи готова система до повноцінного запуску.

Для решти пасажирів електронний квиток запрацює не раніше весни 2022 року. Тоді ж у Львові зміниться оплата за проїзд: вартість разового паперового квитка зросте до 15 грн, а електронний залишиться на рівні 10 грн.

Дуже важливо: Якщо у вас виникли питання щодо е-квитка, або щось пішло не так під час оформлення картки, телефонуйте на гарячу лінію за номером 0 800 303 007 або пишіть contact@leocard.com.ua.