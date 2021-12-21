Увесь громадський транспорт Львова вже обладнадний системами для е-квитка

Із 13 січня у громадському транспорті Львова електронний квиток запрацює лише для пільговиків. Решта пасажирів, які не мають пільг, і надалі будуть оплачувати проїзд готівкою. При цьому тариф на проїзд у міському транспорті поки що не зростатиме. Повноцінно е-квиток для всіх категорій пасажирів запустять навесні 2022 року, розповів ZAXID.NET директор департаменту міської мобільності та інфраструктури Олег Забарило.

Як повідомив директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Олег Забарило, з 13 січня у громадському транспорті Львова електронний квиток запрацює для пільговиків. Тобто власники пільгових карток «ЛеоКарт» зможуть завалідувати їх у транспорті і лише після цього безкоштовно проїхати у транспорті.

«Сьогодні всі транспортні засоби обладнані валідаторами. Відповідно, є 27 точок прийому документів від пільгових категорій пасажирів і 17 точок видачі цих документів. До 13 січня ми плануємо видати транспортні картки всім громадянам, які звернулися і подали документи. І ці люди зможуть з 13 січня зайти в транспортний засіб, провалідувати і після цього вони будуть мати право здійснювати поїздку», – пояснив Олег Забарило.

За його словами, після впровадження першого етапу е-квитка міська рада зможе проаналізувати пасажиропотік пільговиків і компенсовувати перевізникам гроші за фактично перевезених пасажирів.

Олег Забарило каже, що повністю запустили усю систему 13 січня не вийде, оскільки є ризики збоїв у системі.

«Є рекомендації наших міжнародних партнерів ЄБРР та MikroElektronika, ми мусимо дотримуватися цих рекомендацій і відповідно на кожному кроці з’ясовувати, які є недопрацювання, щоб це все ефективно працювало і щоб не було збоїв у системі. Бо якщо щось піде не так, ми не хочемо, щоб місто зупинилось і перевізники не мали можливості вийти на маршрути», – каже Олег Забарило.

Повноцінно електронний квиток у громадському транспорті міста має запрацювати навесні 2022 року. Це означає, що усі пасажири зможуть розраховуватись у транспорті безготівково – за допомогою транспортних карток «ЛеоКарт», банківської карти чи мобільного додатку.

Нагадаємо, раніше анонсувалось, що електронний квиток у громадському транспорті Львова має запрацювати з 13 січня 2022 року. Загалом робота над впровадження безготівкової оплати за проїзд у громадському транспорті міста триває з 2016 року.