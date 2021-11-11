У всьому транспорті Львова діятимуть єдиний квиток з можливістю пересадки на 40 хв та кілька видів абонементів

Львівська міськрада виставила на громадське обговорення проект регуляторного акту про підвищення вартості проїзду та проїзних абонементів у громадському транспорті Львова. Після запровадження електронного квитка на всьому міському громадському транспорті у пасажирів з’явиться можливість пересідати, наприклад, із автобуса на трамвай упродовж 40 хв і використовувати різні види абонементів.

Пропоновані тарифи на проїзд у міському транспорті Львова:

разовий електронний квиток із можливістю пересадки впродовж 40 хв – 10 грн;

разовий паперовий квиток, придбаний у водія, без можливості пересадки – 15 грн;

штраф за невалідовану поїздку (штрафний квиток у контролера) – 200 грн.

одне місце багажу – 10 грн (валізи чи коробки 60 х 40 х 20 см, довгомірні предмети понад 150 см);

Вартість абонементів на проїзд у міському транспорті Львова:

абонемент на 30 днів – 420 грн;

абонемент на 90 днів – 1200 грн;

абонемент на 180 днів – 2200 грн;

абонемент на 365 днів – 3650 грн;

студентський абонемент на 30 днів за карткою «ЛеоКарт» – 210 грн;

студентський абонемент на 180 днів – 1100 грн;

Туристичні абонементи:

на 1 день – 35 грн;

на 2 дні – 60 грн;

на 3 дні – 80 грн;

на 7 днів – 200 грн.

Школярі зможуть їздити у міському транспорті безкоштовно за пільговою карткою на 60 безкоштовних поїздок на місяць, але лише протягом навчального року. Однак під час літніх канікул вони платитимуть за проїзд 10 грн. Інші пільгові категорії (у тому числі пенсіонери) також отримають картку «ЛеоКарт» на 60 безкоштовних поїздок на місяць.

У проекті регуляторного акту вказано, що зміна тарифів на проїзд пов’язана із переходом усього громадського транспорту на автоматизовану систему оплати проїзду: наразі чинні тарифи не передбачають можливості безкоштовної пересадки на будь-який інший вид транспорту чи абонементів для проїзду в автобусах. Крім цього, пасажири зможуть обрати зручний для себе тарифний план завдяки різним видам абонементів. Для перевізників запровадження е-квитка означає гарантовану оплату транспортної роботи, якщо вони дотримуватимуться умов договору: випускатимуть на маршрути справний транспорт, який курсуватиме за графіком.

Зазначимо, що після запровадження електронного квитка перевізники будуть отримувати від міськради оплату за виконану транспортну роботу (кількість фактично виконаних поїздок у кілометрах). За підрахунками міськради, за перевезення пасажирів у великому автобусі перевізнику платитимуть 48 грн/км, за автобус середньої місткості – 29 грн/км, трамвай – 82 грн/км, тролейбус – 72 грн/км.

Проект регуляторного акту має пройти громадське обговорення, а розрахунки тарифів – погодження в Антимонопольному комітеті. Після цього рішення винесуть на розгляд виконавчого комітету міськради. Громадське обговорення триватиме до 25 листопада. 19 листопада, о 13:00, у форматі Zoom відбудеться представлення проекту рішення для мешканців Львова.

Нагадаємо, електронний квиток у громадському транспорті Львова буде впроваджувати чесько-український консорціум компаній Mikroelektronika spol s r.o. та SoftServe, оператором е-квитка буде ЛКП «Львівавтодор». Перші валідатори у транспорті почали встановлювати на початку цього року, а у січні 2022 року е-квиток на території Львівської ОТГ має запрацювати повноцінно.