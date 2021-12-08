Першу пільгову картку отримав учасник бойових дій

У середу, 8 грудня, у Львові почали видавати пільгові транспортні картки Леокарт. Видачу розпочали з Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій. Перший пільговий електронний квиток отримав учасник бойових дій.

«Вже о 8:15 першу пільгову транспортну картку Леокарт отримав учасник бойових дій Андрій Кульба. Він був приємно здивований, адже друк картки відбувся на місці, при подачі документів», – повідомили на сторінці Електронний квиток ЛеоКарт у Facebook.

Першу пільгову картку отримав учасник бойових дій Андрій Кульба

Також надруковані на великих принтерах пільгові транспортні картки, документи для виготовлення яких були подані раніше, почали видавати в Центрі обслуговування пасажирів на вул. Горбачевського, 10. Уже з наступного тижня пільгові транспортні картки видаватимуть одразу в 17 пунктах видачі. Їхній перелік опублікують пізніше.

Також у повідомленні зазначено, що тих, хто подав документи на виготовлення пільгової транспортної картки, проінформують про її готовність або телефонним дзвінком операторів call-центру, або sms-сповіщенням чи повідомленням на електронну пошту.

Право на отримання пільгових карток мають:

пенсіонери;

учасники бойових дій, бійці-добровольці АТО;

особи з інвалідністю внаслідок війни, члени сімей загиблих;

особи з інвалідністю І групи по зору та особи, що їх супроводжують;

діти: з багатодітних сімей, з інвалідністю, діти-сироти, позбавлені батьківського піклування, з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи, особи з інвалідністю по зору або з ураженням ОРА, неповнолітні діти, або повнолітні діти – особи з інвалідністю з дитинства, в яких один із батьків загинув (пропав безвісти) під час проходження військової служби.

Для подання документів необхідно мати такі документи:

паспорт громадянина або ID-картку;

РНОКПП (картка платника податків);

посвідчення пільговика;

одне кольорове фото 3х4.

Усі документи необхідно мати в оригіналах, копії робити не потрібно.

Подати документи на виготовлення пільгового проїзного квитка можна: записавшись до електронної черги в Центр обслуговування пасажирів або зателефонувавши для запису на гарячу лінію за номером телефону: 0 808 303 007, а також за допомогою особистого кабінету мешканця на сайті Львівської міської ради.

Станом на зараз, адміністратори ЛКП «Львівавтодор» прийняли понад 87 тис. пакетів документів на виготовлення пільгової транспортної картки. Вже майже 20 тис. надруковані і готові до видачі.

Нагадаємо, у жовтні на вул. Горбачевського запрацював Центр обслуговування пасажирів. Е-квиток у громадському транспорті Львова буде впроваджувати чесько-український консорціум компаній Mikroelektronika spol s r.o. та SoftServe, оператором е-квитка буде ЛКП «Львівавтодор». Як повідомляв ZAXID.NET, пільговиків для видачі е-квитка почали реєструвати у жовтні минулого року.

Більше інформації про електронний квиток ЛеоКарт доступно за посиланням.