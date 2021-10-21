Перші пільгові картки планують почати видавати вже у листопаді

На вул. Горбачевського, 10 у Львові розпочав роботу Центр обслуговування пасажирів. Тут можна здійснити подачу документів на виготовлення пільгової транспортної картки. Перші пільгові електронні картки планують почати видавати вже у листопаді. Про це повідомили у прес-службі ЛМР.

На сьогодні на території Львівської територіальної громади працює 25 пунктів прийому документів на виготовлення пільгових транспортних карток та 36 адміністраторів. Із 25 жовтня у ЦНАПах працюватиме ще додатково 10 адміністраторів, які надаватимуть інформаційну допомогу при подачі документів.

Як розповів директор ЛКП «Львівавтодор» Микола Власюк, у Центрі обслуговування пасажирів на вул. Горбачевського працюватиме кол-центр, а також адміністратори, які опрацьовують усі заяви і підтверджують друк пільгових карток.

«А ще тут розміщено і центр, де друкують пільгові квитки: швидкодруком 300 штук у годину. І адміністратори на робочих місцях теж будуть мати можливість друкувати і видавати пільгові картки безпосередньо в день подачі документів», – додав Микола Власюк.

Фото ЛМР

У листопаді, коли розпочнеться видача пільгових карток, штат адміністраторів планують збільшити до 90 працівників.

«У зв’язку з тим, що до 13 січня залишилося мало часу, розширюємо можливості роботи по прийому документів, видачі квитка, інформуванню пільгових категорій населення в ЦНАПах, районних адміністраціях, Центрі учасників бойових дій, тут та в кількох ЛКП. На сьогодні документи на виготовлення карток подали понад 60 тис. пільговиків. У Львові орієнтовно є 250 тис. пільговиків», – розповів Микола Власюк.

Керівник «Львівавтодору» наголосив, що після запровадження е-квитка підставою для пільгового проїзду в громадському транспорті буде лише транспортна картка. Якщо у пільговика її не буде, проїзд доведеться оплатити.

«Термін дії пільгової картки першого етапу – 5 років. Для студентів, учнів термін дії буде менший, оскільки через певний час вони втрачають право на пільгу. Тобто, кожна категорія буде мати окремий час дії картки», – наголосив Микола Власюк.

За його словами, якщо картка буде втрачена, повторно її виготовлять безкоштовно. Вже за другу копію доведеться заплатити. Наразі собівартість ще визначають.

Станом на зараз ще триває передпускове тестування системи. Нагадаємо, е-квиток на проїзд у транспорті планують впровадити 13 січня 2022 року. На сьогодні валідаторами обладнано вже близько 700 одиниць транспорту.

До слова, подати документи на виготовлення пільгового проїзного квитка можна і за допомогою особистого кабінету мешканця на сайті Львівської міської ради.

Центр обслуговування пасажирів працює з понеділка по четвер з 9:00 до 18:00 та у п'ятницю з 9:00 до16:45. Для попереднього запису необхідно зателефонувати на номер гарячої лінії 0 800 303 007.

Нагадаємо, електронний квиток у громадському транспорті Львова буде впроваджувати чесько-український консорціум компаній Mikroelektronika spol s r.o. та SoftServe, оператором е-квитка буде ЛКП «Львівавтодор». Як повідомляв ZAXID.NET, пільговиків для видачі е-квитка почали реєструвати у жовтні минулого року.