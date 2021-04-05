Повноцінно запрацювати система е-квитка у громадському транспорті Львова має у січні 2022 року

У громадському транспорті Львова почали встановлювати перші валідатори для електронного квитка. Ще наприкінці березня валідатори почали встановлювати у трамваях, а до серпня вони з'являться й на деяких автобусних і тролейбусних маршрутах.

За словами міського голови Львова Андрія Садового, валідатори працюватимуть у тестовому режимі. Їх встановлюють на вході та виході з транспорту. Пасажир, який оплатить проїзд через е-квиток, зможе безкоштовно впродовж 40 хв. пересісти на інший вид транспорту. До серпня у місті планують запустити перші варіанти оплати через е-квиток – через телефон чи кредитною карткою.

«На серпень ми можемо робити оплату електронного квитка – чи через телефон, чи кредитною карткою, а до кінця року вся система вже має бути запущена і з 1 січня нормально користуємось електронним квитком», – розповів мер Львова Андрій Садовий.

Крім валідаторів, у кабіні водія встановлюють спеціальні пристрої, аби пасажир мав можливість купити разовий квиток, однак він коштуватиме дорожче, ніж електронний. Крім цього, у вагонах встановлюють бортові комп'ютери, з яких можна буде керувати системою е-квитка.

«Зараз ми будемо синхронізовувати систему, валідатори ми встановлюємо, дивимось, як вони сприймаються людьми. Мені цікаво також щодо антивандальності, як система буде працювати у закритому режимі поки. Одразу є питання, як контролер буде перевіряти? Контролер заходить у трамвай, вимикає всю систему, той, хто встиг зробити чек-ін, ок, а ні – тоді штраф»», – додав Андрій Садовий.

Загалом систему е-квитка монтуватимуть у три етапи: на першому обладнають 25 одиниць транспорту, на другому (травень-червень) – 100, а на останньому – весь громадський транспорт Львівської МТГ. Наразі ж систему встановили у чотирьох трамваях. Загалом місто отримало перші 30 систем електронного квитка, до яких входить 100 валідаторів. Повноцінно запрацювати система е-квитка у Львові має у січні 2022 року.

Нагадаємо, електронний квиток у громадському транспорті Львова буде впроваджувати чесько-український консорціум компаній Mikroelektronika spol s r.o. та SoftServe, оператором е-квитка буде ЛКП «Львівавтодор». У жовтні минулого року у львівських ЦНАПах почали реєструвати мешканців для отримання пільгової електронної картки «ЛеоКарт». Загальна вартість проекту – 11,5 млн євро.