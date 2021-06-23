В Україні можуть офіційно прирівняти електронний квиток до паперового

Кабінет міністрів України схвалив законопроект щодо запровадження в автомобільному та міському електричному транспорті електронного квитка. Як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, в уряді пропонують прирівняти його до паперового.

На своєму засіданні 23 червня Кабмін підтримав законопроект, який затверджує форму, реквізити та відомості, що має містити е-квиток.

Законопроектом пропонується змінити визначення електронного квитка. Наразі в законодавстві зазначено, що це проїзний документ встановленої форми. Однак в уряді вирішили замінити визначення на «електронний проїзний документ, інформація в якому зафіксована з дотриманням вимог», оскільки інформація у вигляді електронних даних не має та не може мати встановленої форми.

За словами Шмигаля, це створить умови для належного функціонування автоматизованої системи оплати проїзду й дасть можливість використовувати е-квиток у громадському транспорті в кожному місті.

Нагадаємо, закон щодо запровадження електронного квитка у міському пасажирському транспорті набув чинності ще 2017 року. Зокрема, за цим законом органи місцевого самоврядування отримали повноваження з введення автоматизованої системи обліку оплати проїзду. 6 квітня 2021 року Мінінфраструктури презентувало е-квиток для всіх видів муніципального транспорту.

За словами фахівців, впровадження е-квитка допоможе уникнути нецільового використання бюджетних коштів, зменшити обіг готівки на транспортних підприємствах, вести облік пасажирів (зокрема пільгових категорій) для ефективної організації трафіку та краще визначати суми компенсацій перевізникам.

Також президент Володимир Зеленський заявляв, що в день 30-річчя своєї незалежності Україна увійде в режим paperless: державні органи прийматимуть від громадян документи й довідки в електронному вигляді.