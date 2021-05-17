Володимир Зеленський анонсував, що скоро по реєстрах «бігатимуть дані, а не платники податків»

Президент Володимир Зеленський заявив, що в день 30-річчя своєї незалежності Україна увійде в режим paperless («без паперу»): державні органи прийматимуть від громадян документи й довідки в електронному вигляді, не вимагаючи їхніх паперових аналогів.

«24 серпня цього, 2021-го, року Україна увійде в режим paperless, як ми й обіцяли. Ніяких паперів для державних органів. Жоден не зможе вимагати від громадянина України папірці або будь-які [паперові] довідки для надання державних послуг, ми зробимо все, щоб держава без паперу існувала дійсно не на папері», – сказав президент під час відкриття саміту Diia Summit 2.0.

Також він повідомив, що наразі в Україні є 300 реєстрів, які ніяк між собою не пов’язані й додав, що наразі йде розробка платформи, у межах якої всі ці дані вдасться між собою пов’язати, щоб по реєстрах «бігали дані, а не платники податків».

Зеленський вважає, що Україна вже зробила «діджитал революцію».

«Раніше, щоб отримати низку дозволів, треба було платити хабарі, а зараз треба платити лише за інтернет. Раніше це 10 кабінетів – зараз 1 сайт. Раніше це 50 довідок у чергах – зараз 3-4 кліки у смартфоні. Раніше тижні і місяці – зараз 10 чи 20 хвилин,щоб відкрити ФОП і ТОВ у режимі онлайн», – сказав президент і додав, що у смартфоні тепер можна зареєструвати немовля, змінити місце реєстрації, також діють цифрові документи та десятки онлайн-послуг..

За його словами, якщо минулого року бізнес онлайн відкривали 5% підприємців України, то зараз 50%.

Зеленський також нагадав, що Україна – перша країна в світі, де цифрові паспорти мають таку саму юридичну силу, як і паперові.

Крім того, президент наголосив, що побудова цифрової держави дозволить державним органам виконувати свої функції за будь-яких обставин.