Верховна Рада України на своєму засіданні у вівторок, 30 березня, ухвалила ухвалила закон про легалізацію електронних паспортів, який дозволяє їх використання на рівні з паперовими.

Законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус». Законопроект №4355 підтримали 302 депутати.

Україна стала першою державою в світі, яка їх узаконила.

Таким чином на рівні закону закріплено визначення термінів «е-паспорт», «е-паспорт для виїзду за кордон».

Згідно з ухваленим законом, українці зможуть за допомогою е-паспорта та е-паспорта для виїзду за кордон посвідчувати особу та підтверджувати громадянство на території країни. Електронні документи, в яких також буде вказана інформація про місце проживання та код платника податків, формуватимуть безкоштовно за бажанням особи.

Водночас наразі використання е-паспортів для перетину державного кордону та в’їзду на тимчасово окуповану територію України чи виїзду з неї не передбачається.

За даними авторів закону, ID-картками у смартфоні користуються вже приблизно 5 млн українців.

Як зазначає прес-служба парламенту, закон дозволить продовження зручних для використання через мобільний додаток порталу «Дія» безпаперових сервісів, а також закріпить на законодавчому рівні і продовження після 2021 року на постійній основі експериментального проекту, передбаченого постановою Уряду, яким уже користуються понад 5 млн громадян.

Якщо президент підпише цей законопроект, з 23 серпня біометричний паспорт та ID-картка у «Дії» матимуть таку ж юридичну силу, що й пластикові та паперові аналоги.

У Міністерстві цифрової трансформації зазначили, що це значно спростить життя громадянам та «дасть старт масштабній цифровізації бізнесу та держави».

На цей час використання е-паспортів відбувається у рамках реалізації експериментального проекту, передбаченого постановою Кабінету міністрів від 15 квітня 2020 року. Тоді Кабінет міністрів України схвалив постанову про електронні паспорти у мобільному додатку «Дія».

Раніше Нацбанк дозволив українським банкам приймати електронні документи у додатку «Дія» для проведення касових операцій.