У пунктах видачі транспортних карток утворюються черги

З 13 січня у Львові починається перший етап впровадження електронного квитка «ЛеоКарт», яким зможуть користуватись лише пільговики. Наразі у місті триває видача пільгових електронних квитків, з якими пасажири зможуть й надалі продовжувати безкоштовно користуватись громадським транспортом.

З початку грудня у Львові працює 17 пунктів видачі, можуть отримати свою транспортну картку ті пільговики, які раніше подали документи на його оформлення:

ЦНАП на вул. К. Левицького, 67;

Винники, ЦНАП на вул. Галицька, 12;

смт Рудне, ЦНАП на вул. Грушевського, 55;

смт Брюховичі, ЦНАП на вул. В. Івасюка, 2-А;

Франківська райадміністрація на вул. Генерала Чупринки, 85 (каб. 111);

Дубляни, ЦНАП на вул. Шевченка, 4;

Село Рясне-Руське, ЦНАП на пл. Незалежності, 1;

ЦНАП на просп. Червоної Калини, 72-А;

Шевченківська райадміністрація (ЛКП «Рясне») на вул. Шевченка, 350-А;

Галицька райадміністрація (ЛКП «Княже місто») на вул. Тиха, 5;

Залізнична райадміністрація на вул. Виговського, 34 (каб. 9);

Центр обслуговування пасажирів на вул. Горбачевського, 10;

Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій на вул. Пекарська,41;

ЛКП «Сигнівка» на вул. Дозвільна, 1;

ЛКП «За замком» на вул. Польова, 29-А;

управляюча компанія «Господар» на вул. Пасічна, 49-Б;

ЛКП «Житловик С» на просп. Червоної Калини, 38.

Мешканців повідомлятимуть про готовність їхніх пільгових «ЛеоКарт» через телефонний дзвінок або SMS-повідомлення. Вже після цього потрібно записатися на отримання транспортної картки через гарячу лінію за номером: 0 800 303 007.

Окрім того, у місті є 6 локацій, куди можна прийти з документами і оперативно отримати свій електронний квиток:

у Центрі обслуговування пасажирів на вул. Горбачевського, 10;

у Львівському центрі надання послуг учасникам бойових дій на вул. Пекарська, 41;

у ЦНАП на вул. Виговського, 32;

у ЦНАП на просп. Червоної Калини, 72а;

у ЦНАП на вул. К. Левицького, 67а;

У ЦНАП на вул. Хвильового, 14а.

Щоб отримати пільговий е-квиток, необхідно мати при собі такі документи:

паспорт громадянина або ID-картка;

ідентифікаційний код(картка платника податків);

посвідчення пільговика;

одне кольорове фото 3х4.

Загалом видавати пільгові електронні квитки у Львові планують до кінця лютого. Протягом цього періоду пільговикам ще дозволять їздити у транспорті безкоштовно навіть без наявності при собі пільгової картки.