У Львові пільговий е-квиток можна отримати в 23 локаціях. Перелік
13 січня у Львові стартує перший етап впровадження електронного квитка
З 13 січня у Львові починається перший етап впровадження електронного квитка «ЛеоКарт», яким зможуть користуватись лише пільговики. Наразі у місті триває видача пільгових електронних квитків, з якими пасажири зможуть й надалі продовжувати безкоштовно користуватись громадським транспортом.
З початку грудня у Львові працює 17 пунктів видачі, можуть отримати свою транспортну картку ті пільговики, які раніше подали документи на його оформлення:
- ЦНАП на вул. К. Левицького, 67;
- Винники, ЦНАП на вул. Галицька, 12;
- смт Рудне, ЦНАП на вул. Грушевського, 55;
- смт Брюховичі, ЦНАП на вул. В. Івасюка, 2-А;
- Франківська райадміністрація на вул. Генерала Чупринки, 85 (каб. 111);
- Дубляни, ЦНАП на вул. Шевченка, 4;
- Село Рясне-Руське, ЦНАП на пл. Незалежності, 1;
- ЦНАП на просп. Червоної Калини, 72-А;
- Шевченківська райадміністрація (ЛКП «Рясне») на вул. Шевченка, 350-А;
- Галицька райадміністрація (ЛКП «Княже місто») на вул. Тиха, 5;
- Залізнична райадміністрація на вул. Виговського, 34 (каб. 9);
- Центр обслуговування пасажирів на вул. Горбачевського, 10;
- Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій на вул. Пекарська,41;
- ЛКП «Сигнівка» на вул. Дозвільна, 1;
- ЛКП «За замком» на вул. Польова, 29-А;
- управляюча компанія «Господар» на вул. Пасічна, 49-Б;
- ЛКП «Житловик С» на просп. Червоної Калини, 38.
Мешканців повідомлятимуть про готовність їхніх пільгових «ЛеоКарт» через телефонний дзвінок або SMS-повідомлення. Вже після цього потрібно записатися на отримання транспортної картки через гарячу лінію за номером: 0 800 303 007.
Окрім того, у місті є 6 локацій, куди можна прийти з документами і оперативно отримати свій електронний квиток:
- у Центрі обслуговування пасажирів на вул. Горбачевського, 10;
- у Львівському центрі надання послуг учасникам бойових дій на вул. Пекарська, 41;
- у ЦНАП на вул. Виговського, 32;
- у ЦНАП на просп. Червоної Калини, 72а;
- у ЦНАП на вул. К. Левицького, 67а;
- У ЦНАП на вул. Хвильового, 14а.
Щоб отримати пільговий е-квиток, необхідно мати при собі такі документи:
- паспорт громадянина або ID-картка;
- ідентифікаційний код(картка платника податків);
- посвідчення пільговика;
- одне кольорове фото 3х4.
Загалом видавати пільгові електронні квитки у Львові планують до кінця лютого. Протягом цього періоду пільговикам ще дозволять їздити у транспорті безкоштовно навіть без наявності при собі пільгової картки.