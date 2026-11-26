За неофіційною інформацією Fakt, чоловіка звати Едвард, йому 22 роки, він є громадянином України

У середу, 25 листопада, у центрі Варшави 22-річний громадянин України вчинив самопідпал навпроти президентського палацу. Чоловік облив себе легкозаймистою рідиною та підпалив. Його врятували перехожі та працівники служби охорони. Постраждалого з важкими опіками госпіталізували.

Як повідомляє польська газета Fakt, інцидент стався невдовзі після 17:00 на Краківському передмісті, перед будівлею Міністерства культури та національної спадщини Польщі, яка розташована навпроти президентського палацу.

Очевидці та співробітники Служби охорони держави (SOP) одразу кинулися на допомогу чоловікові. Один із присутніх загасив полум’я вогнегасником, який принесли із сусідньої будівлі. Допомогу постраждалому також надав медик, який перебував неподалік на автомобілі швидкої допомоги. Згодом до порятунку долучилася ще одна бригада міської медичної служби.

За неофіційною інформацією Fakt, чоловіка звати Едвард, йому 22 роки, він є громадянином України. До президентського палацу він прийшов із рюкзаком, у якому були легкозаймиста рідина та документи з його вимогами. Які саме це були вимоги наразі не повідомляється. Газета Rzeczpospolita повідомляє, що в нього була також Карта поляка – офіційний документ, що підтверджує приналежність іноземця до польського народу, але не є громадянством.

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Чоловік вимагав, щоб громадян України в Польщі трактували так само, як і громадян Польщі. Невдовзі після 17:00 він облив легкозаймистою рідиною голову й тулуб, після чого підпалив себе.

Унаслідок інциденту чоловік отримав важкі опіки обличчя, шиї, рук і тулуба. Його одяг повністю згорів. Коли постраждалого забирала швидка допомога, він ще був при свідомості.

22-річного українця доправили до лікарні на вулиці Шасерів у Варшаві.

Інформацію про особу чоловіка, його вимоги та обставини самопідпалу польське видання наводить із посиланням на власні неофіційні джерела.