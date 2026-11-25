Хмельницький міськрайонний суд визнав підприємця Олега Бовчалюка винним у зловживанні впливом. За 8 тис. доларів він обіцяв допомогти військовозобов’язаному уникнути явки до ТЦК за повісткою, а згодом – заочно оновити військово-облікові дані. За це обвинуваченому призначили 340 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку від 23 листопада, восени 2024 року Олег Бовчалюк дізнався, що його знайомому вручили повістку з вимогою з’явитися до ТЦК 23 жовтня. Підприємець запропонував за 2 тис. доларів організувати йому стаціонарне лікування в Хмельницькій інфекційній лікарні та отримати медичну довідку. Документ мав стати підставою для відтермінування явки до ТЦК через хворобу.

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Того ж дня чоловіки зустрілися біля торгового центру WoodMall. Олег Бовчалюк повідомив, що вже домовився про лікування та пояснив, як поводитися в медзакладі. Гроші знайомий мав передати після отримання довідки.

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За даними слідства, підприємець домовився з посадовцями лікарні про стаціонарне лікування чоловіка з діагнозами гострого гастроентероколіту, реактивного панкреатиту та хронічного холециститу. Йому також виготовили довідку про перебування в медзакладі з 21 жовтня. Через два дні Олег Бовчалюк отримав від знайомого 2 тис. доларів – близько 82,7 тис. грн за актуальним на той момент курсом валют.

Наприкінці місяця підприємець запропонував за додаткові 6 тис. доларів вплинути на працівників ТЦК та членів військово-лікарської комісії. За ці гроші він обіцяв організувати оновлення військово-облікових даних без особистої присутності чоловіка та проходження ВЛК. За результатами комісії той мав отримати висновок про придатність до служби у військових частинах забезпечення, навчальних центрах, закладах охорони тощо. 11 листопада чоловік передав підприємцю ще 6 тис. доларів (майже 247,8 тис. грн).

Під час судового засідання Олег Бовчалюк повністю визнав провину та розкаявся.

Суддя Олександр Піндрак визнав підприємця винним за ч. 2 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом) і призначив йому 340 тис. грн штрафу. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.