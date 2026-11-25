Аеродром «Саваслейка» потрапив під атаку щонайменше вдруге з початку повномасштабного вторгнення

У ніч на середу, 25 листопада, Сили оборони України уразили два НПЗ росіян у Самарській області, а також аеродром «Саваслейка» у Ніжегородській області, звідки злітають носії «Кинджалів» МіГ-31. Інформацію про це підтвердили у пресслужбі Міноборони України. Крім того, українські бійці знищили унікальний багатофункціональний комплекс космічної оборони окупантів у Смоленські області.

Раніше 25 листопада телеграм-канал «Абсолютно надійне джерело» оприлюднив інформацію про атаку на аеродром «Саваслейка», розташований у Ніжегородській області за 660 км від кордону з Україною. За даними каналу, в результаті атаки уражені три винищувачі МіГ-31 та два Су-34.

У пресслужбі Міноборони підтвердили атаку на аеродром. Водночас, чи уражені російські літаки, у міністерстві не уточнили.

«Там базуються МіГ-31К, носії “Кинджалів”, і звідти регулярно починається тривога по всій Україні. Ураження аеродрому зменшує спроможності ворога тероризувати наших цивільних людей», – повідомили у пресслужбі Міноборони.

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Доповнено о 13:32. У пресслужбі Генерального штабу ЗСУ повідомили, що Сили оборони підтвердили ураження пʼятьох російських винищувачів на аеродромі «Саваслейка».

«За попередньою інформацією, три російських літаки МіГ-31 та два Су-34 певний час літати не зможуть – їх уражено. Ступінь пошкоджень та інформація про кількість уточнюється», – повідомили у пресслужбі Генштабу.

Зазначимо, аеродром «Саваслейка» вже потрапляв під удари Сил оборони. Зокрема, у червні 2025 року українські захисники вдарили по військовому обʼєкту, внаслідок чого були знищені чи зазнали ушкоджень два літаки.

Крім того, у пресслужбі Головного управління розвідки повідомили про ураження унікального комплексу повітряно-космічної розвідки агресора «МРИК-ВКО», розташований у Смоленській області. За даними ГУР, удар Сил оборони знищив космічний комплекс.

Уражений космічний комплекс росіян у Смоленській області

«МРИК-ВКО» використовувався російською армією для моніторингу повітряного та космічного простору, забезпечував роботи систем ППО, а також допомагав виявляти малопомітні літальні апарати і крилаті ракети в радіусі 2500 км.

Також у пресслужбі Міноборони підтвердили ураження двох НПЗ у Самарські області, які належать «Роснєфті». Внаслідок атаки там зайнялися масштабні пожежі.