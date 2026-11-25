Прощання із загиблим заступником камбата Миколою Зіньком у Львові

Львівська облрада на засіданні у вівторок, 24 листопада, звернулася до президента України щодо присвоєння звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота зірка» (посмертно) бойовому командиру, капітану 5 окремої штурмової бригади, колишньому меру Рави-Руської Миколі Зіньку.

Микола Зінько у 2014 році добровільно пішов на фронт, служив у добровольчому батальйоні МВС «Січ». Восени 2015 року був відкликаний із військової служби та був обраний Рава-Руським міським головою.

У 2022 році Микола Зінько знову став добровольцем і відправився на фронт, спочатку служив у ДФТГ «Свобода», обороняючи Київ. Далі пішов у 5 штурмовий полк (нині 5 окрема штурмова бригада сухопутних військ ЗСУ, військова частина А4010).

Пройшов із своїми побратимами виснажливі бої за Лисичанський НПЗ, Сіверськ, Вуглегірську ТЕЦ, міста і селища Торецьк, Майорськ, Шуми, Залізне, Нью-Йорк, Соледар, Бахмут, Іванівське, бої за канал Сіверський Донець – Донбас, Ступочки, Костянтинівка. У складі штурмового підрозділу воював на межі Дніпропетровської та Запорізьких областей, околиці Покровського, Новопавлівський та Гуляйпільський напрямок.

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«Микола Зінько на псевдо «Камаз» пройшов усі вояцькі щаблі (від солдата до командира гранатометного взводу окремої роти – легендарної бригадної РВП, зрештою заступника командира батальйону в 5 ОШБр), завжди для воїнів був Лідером. Першим. Вожаком. Командиром, що вів за собою. І за яким ішли.

Командири і побратими поважали Миколу Зінька за суворий командирський характер, високий рівень кваліфікації та професіоналізму, розсудливість та усвідомленість рішень під час виконання бойових завдань, любов до порядку, людяність і товариськість, безстрашність та піклування про своїх побратимів», – йдеться у зверненні.

Нагадаємо, 39-річний Микола Зінько загинув 16 листопада 2026 року.