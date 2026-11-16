Микола Зінько пішов на фронт з початком повномасштабного вторгнення

На війні загинув депутат Рава-Руської міськради на Львівщині, колишній мер Рави-Руської 39-річний Микола Зінько. Він проходив військову службу на посаді заступника командира батальйону у 5 окремій штурмовій бригаді.

«Загинув наш побратим, боєць Легіону Свободи, багатолітній свободівець, колишній міський голова Рави-Руської, що на Львівщині, голова Львівської обласної організації ВО «Свобода» – Микола Зінько», – повідомив у понеділок, 16 листопада, голова ВО «Свобода» Олег Тягнибок.

Микола Зінько народився у 1987 році в Раві-Руській. Його мама з родини репресованих. Її батьки, родом зі Стрийщини, були вивезені на Сибір через те, що дідів брат належав до УПА.

Закінчив факультет міжнародних відносин ЛНУ імені Івана Франка.

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У 2014 році добровільно пішов на фронт, служив у свободівському добровольчому батальйоні «Січ». У 2015-2020 роках був міським головою Рави-Руської.

У 2020 році обраний депутатом Рава-Руської міськради, був головою фракції ВО «Свобода». З початком повномасштабної війни знову відправився на фронт, спочатку служив у ДФТГ «Свобода», а потім заступником командира батальйону у 5 окремій штурмовій бригаді.