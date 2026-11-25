Дональд Трамп заперечив часові обмеження для завершення російсько-української війни

Дональд Трамп заперечив заяву Володимира Зеленського про встановлення часових рамок для укладання мирної угоди між Україною та Росією. Американська щоденна газета New York Post повідомила, що запитання про завершення російсько-української війни не пізніше січня 2027 року розсмішило президента США.

New York Post пише, що Дональд Трамп розсміявся, коли журналіст попросив його прокоментувати повідомлення Володимира Зеленського про бажання американських переговорників досягти мирної угоди між Україною та Росією до січня 2027 року. Після цього президент США запитав: «Що він хоче, щоб я зробив?».

Далі Дональд Трамп пояснив, що не має жорстких термінів щодо завершення війни, а просто хоче, щоб «це закінчилося».

«Розумієте, це нас не стосується. Я б із задоволенням завершив це сьогодні, але для “танго” потрібні двоє. Тож подивимося, що буде. Іноді здається, що [Владімір] Путін готовий [завершити війну] , а Зеленський – ні. Іноді Зеленський дуже хотів би це завершити, а Путін не готовий», – сказав Дональд Трамп.

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Нагадаємо, в інтерв’ю Bloomberg Володимир Зеленський висловив думку, що США прагнуть, аби Україна та Росія уклали мирну угоду не пізніше січня 2027 року. Президент України наголосив, що також хоче завершення війни якомога швидше, але мир «не має бути виключно за рахунок України».

До слова, 18 листопада стало відомо, що представники Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер попередили Росію, що нинішні переговори можуть стати останньою можливістю укласти мирну угоду. Вони пояснили, що зміна влади у США може призвести до збільшення військової та фінансової допомоги Україні, внаслідок чого позиція Москви за столом перемовин стане слабшою.