У суді обвинувачена повністю визнала вину

Шевченківський районний суд Львова виніс вирок уродженці села Буньковичі Старосамбірського району за схему незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків за кордон. За скоєне суд призначив їй два роки іспитового строку.

За матеріалами справи, наприкінці липня 2024 року Василина Шумовська запропонувала клієнту безперешкодний перетин державного кордону. Жінка також повідомила, що їй потрібно надати копію паспорта, щоб виготовити потрібні документи для перетину кордону. Вартість таких послуг становила 12 тис. доларів, а оплата мала відбуватися частинами.

У серпні 2024 року Василина Шумовська на вул. Ставова, 7В у Львові, неподалік ТЦ «Ашан» в авто Ford Fiesta отримала від чоловіка частину суми – 6 тис. доларів. Її затримали правоохоронці одразу після одержання грошей.

У суді обвинувачена повністю визнала вину та уклала угоду про визнання винуватості із прокурором. Цю справу розглянула суддя Галина Білінська, яка визнала Василину Шумовську винною за ч. 3 ст. 332 ККУ (організація незаконного переправлення через державний кордон) та призначила 5 років тюрми. Від відбування ув’язнення її звільнили, натомість суд призначив їй дворічний іспитовий строк. Внесену за неї заставу у розмірі 242,2 тис. грн перерахують на ЗСУ. Вирок може бути оскаржений в апеляційному суді.

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