Солдат у вільний від служби час координував маршрут втечі чоловіків

На Закарпатті винесли вирок 40-річному солдату військової частини зі східного регіону, який у серпні 2025 року організував незаконне переправлення трьох чоловіків в ЄС. Військовослужбовцю призначили 7 років і 1 місяць позбавлення волі.

Як повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону у середу, 18 листопада, у вільний від служби час обвинувачений займався координацією всіх етапів маршруту для трьох ухилянтів. За його вказівкою чоловіки спочатку прибули до Львова, а звідти – до Ужгорода.

«Після їхнього прибуття на Закарпаття солдат наказав скористатися таксі та приїхати до визначеного місця. Він особисто зустрів чоловіків, за допомогою спеціальної навігаційної програми проклав маршрут до кордону та дав інструмент для розрізання металевої загорожі», – розповіли у прокуратурі.

За свої послуги обвинувачений планував отримати з кожного ухилянта по 5 тис. доларів. Водночас одного з клієнтів погодився переправити безкоштовно, оскільки знав батька його дівчини.

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Уночі 22 серпня чоловіки дісталися визначеного місця та почали розрізати металеву загорожу. Однак їх викрили прикордонники, а організатора затримали.

Суд визнав військовослужбовця винним за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення чоловіків через кордон) і призначив йому 7 років 1 місяць позбавлення волі, із трирічною забороною обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, та з конфіскацією майна. На вирок можуть подати апеляцію.